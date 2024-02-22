مواعيد الصلاة اليوم الخميس 22 فبراير 2024 فى محافظات مصر

المحافظة على الصلاة في وقتها من أكثر العبادات التي يحافظ عليها المسلمون خاصة في هذا الشهر الكريم شهر شعبان والاستعداد لاستقبال شهر رمضان الذي تبقى عليه 18 يومًا وفق الحسابات الفلكية.

وننشر في هذا التقرير مواعيد الصلاة اليوم الخميس ٢٢ فبراير ٢٠٢٤ في عدد من محافظات مصر وفق التوقيت لكل صلاة في كل محافظة.

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 5:02 ص.

موعد أذان الظهر: 12:09 م.

موعد أذان العصر: 3:22 م.

موعد أذان المغرب: 5:49 م.

موعد أذان العشاء: 7:06 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 5:08 ص.

موعد أذان الظهر: 12:14م.

موعد أذان العصر: 3:27 م.

موعد أذان المغرب: 5:53 م.

موعد أذان العشاء: 7:11 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة بور سعيد

موعد أذان الفجر: 4:58 ص.

موعد أذان الظهر: 12:04 م.

موعد أذان العصر: 3:17 م.

موعد أذان المغرب: 5:43 م.

موعد أذان العشاء: 7:02 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر: 5:02 ص.

موعد أذان الظهر: 12:09 م.

موعد أذان العصر: 3:22 م.

موعد أذان المغرب: 5:49 م.

موعد أذان العشاء: 7:06 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الفيوم

موعد أذان الفجر: 5:04 ص.

موعد أذان الظهر: 12:10 م.

موعد أذان العصر: 3:25 م.

موعد أذان المغرب: 5:51 م.

موعد أذان العشاء: 7:08 م.



مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الزقازيق

موعد أذان الفجر: 5:01 ص.

موعد أذان الظهر: 12:08 م.

موعد أذان العصر: 3:21 م.

موعد أذان المغرب: 5:47 م.

موعد أذان العشاء: 7:05 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 5:00 ص.

موعد أذان الظهر: 12:07 م.

موعد أذان العصر: 3:23 م.

موعد أذان المغرب: 5:50 م.

موعد أذان العشاء: 7:05 م.



مواعيد الصلاة اليوم في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر: 4:55 ص.

موعد أذان الظهر: 12:02 م.

موعد أذان العصر: 3:20 م.

موعد أذان المغرب: 5:47 م.

موعد أذان العشاء: 7:01 م.



مواعيد الصلاة اليوم في محافظة العريش

موعد أذان الفجر: 4:52 ص.

موعد أذان الظهر: 11:58 ص.

موعد أذان العصر: 3:11 م.

موعد أذان المغرب: 5:37 م.

موعد أذان العشاء: 6:56 م.