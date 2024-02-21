مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 21-2-2024 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 21-2-2024 في محافظات مصر من أبرز ما يبحث عنه المسلمون في مصر في الساعات الأخيرة، إذ يحرص الكثير على معرفة مواعيد الصلاة وأدائها في موعدها لا سيما في ليال شهر شعبان المبارك ومن الوارد أن الأعمال ترفع فيه، والانتظام في أداء الصلاة وهي الركن الثاني من أركان الإسلام أمر مستحب.

مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 21-2-2024

وفي إطار حرص الدستور على تقديم كافة الخدمات الإخبارية للقراء، نقدم في السطور التالية مواعيد الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والإسكندرية وعدد من مدن ومحافظات الجمهورية، يمكن الاطلاع على مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 21-2-2024 في محافظات مصر وفقًا لبيانات الهيئة العامة للمساحة.

مواعيد الصلاة اليوم بتوقيت القاهرة

الفجر: 5:03

الظهر: 12:09

العصر: 3:22

المغرب: 5:47

العشاء: 7:05

مواعيد الصلاة اليوم بتوقيت الإسكندرية

الفجر: 5:09

الظهر: 12:14

العصر: 3:26

المغرب: 5:51

العشاء: 7:10

مواقيت الصلاة في الجيزة

موعد اذان الفجر: 5:012 ص

موعد اذان الظهر: 12:017 م

موعد اذان العصر: 3:31 م

موعد اذان المغرب: 5:56 م

موعد اذان العشاء: 7:13 م

مواعيد الصلاة في السويس

صلاة الفجْر ٤:٥٩ ص

الشروق ٦:٢٦ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٤ م

صلاة العَصر ٣:١٦ م

صلاة المَغرب ٥:٤٢ م

صلاة العِشاء ٧:٠٠ م

مواعيد الصلاة اليوم بتوقيت أسوان

الفجر: 4:56

الظهر: 12:02

العصر: 3:20

المغرب: 5:46

العشاء: 7:00

مواعيد الصلاة في محافظة الإسماعيلية

الفجر: 5:00

الظهر: 12:05

العصر: 3:17

المغرب: 5:43

العشاء: 7:01

فضل الصلاة في موعدها

الالتزام بأداء الصلاة فرض واجب وضروري لأنها تمثل الاتصال بين العبد وربه، وتعتبر عمادًا للدين. وقد قال الرسول -صلى الله عليه وسلم-: "أن الصلوات الخمس تكفير لما بينهن،" ومثلها كمثل رجل يغتسل في خمسة أنهار بين منزله ومكان عمله، فإذا أصابته الوسخة أو العرق فكان كلما مر بنهر غسل ما بقي من ذلك وهكذا الصلاة، فإذا ارتكب الإنسان خطيئة ثم دعا واستغفر، غفر له ما قبلها.

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