الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل.. بن غفير يطالب بمنع الفلسطينيين من الصلاة بالمسجد الأقصى فى رمضان

بن غفير
بن غفير

طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بمنع الفلسطينيين من الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، الذي يبدأ خلال نحو 3 أسابيع.

وقال الوزير اليميني المتطرف في حسابه على منصة "إكس"، "تويتر" سابقًا، السبت: ""لا يمكننا المخاطرة، لا ينبغي السماح لسكان السلطة الفلسطينية بدخول الأراضي الإسرائيلية خلال عطلة المسلمين التي تستمر شهرًا، أي بعد أقل من شهر".

وتابع بن غفير: "لا يمكن أن يكون النساء والأطفال رهائن في غزة، ونحن نسمح لحماس باحتفالات النصر في جبل الهيكل"، الاسم الذي تطلقه إسرائيل على الحرم القدسي.

ويأتي منشور بن غفير بعد يوم من إعلان التلفزيون الإسرائيلي أن الوزير يضغط من أجل منع الفلسطينيين من دخول الحرم القدسي خلال شهر رمضان، الذي يبدأ يوم 10 مارس المقبل تقريبًا.

ومع اقتراب شهر رمضان، لا تبدو حرب غزة على وشك الانتهاء في ظل إصرار إسرائيل على اجتياح رفح بريًا، وهي عملية يمكن أن تستغرق عدة أشهر وفق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

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