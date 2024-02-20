مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 20 فبراير 2024 فى محافظات مصر

يحرص الكثير من المسلمين كل يوم مع بداية الصباح معرفة مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 20 فبراير 2024 في محافظات مصر عبر جوجل، فالصلاة هي ركن أساسي بالإسلام، وتُعد واحدة من أهم الوسائل من أجل تحقيق التواصل مع الله عز وجل، وإضافة إلى أن يكون الجانب الروحي والديني سيُشجع على أداء الصلاة أيضًا كافة فوائدها النفسية والاجتماعية.

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 20 فبراير 2024 في محافظات مصر

ومن خلال الصلاة، يعبِّر المسلمين عن تواصلهم واعتباره لله بحياته اليومية، وتعمل الصلاة على تهيئة الفرد للتفكير والتأمل، وتوفير كافة لحظات من الهدوء والانفصال عن ضغوط الحياة، كما أن يكون للصلاة تأثيرًا إيجابيًّا على جميع الأخلاق والسلوكيات، حيث ستحث على النية الصافية والتواضع والتعاطف.

ويجب أن سيكون أداء الصلاة خلال أوقاتها المحددة جزءًا من يوم المسلم، وذلك من أجل تعزيز الالتزام الديني ولتعزيز الروحانية الشخصية.

ينشر "الدستور" مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 20 فبراير 2024 طبقا للتوقيت المحلي لمدينة القاهرة الكبرى وعدد من محافظات الجمهورية.

مواقيت الصلاة اليوم

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجر 5:07 صباحًا

صلاة الظهر 12:09 ظهرًا

صلاة العصر 20: 3 مساءً

صلاة المغرب 5:45 مساءً

صلاة العشاء 7:02 مساءً

مواعيد الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجر 5:12 صباحًا

صلاة الظهر 12:14 ظهرًا

صلاة العصر 3:23 مساءً

صلاة المغرب 5:48 مساءً

صلاة العشاء 7:07 مساءً

مواعيد الصلاة في الإسماعيلية

صلاة الفجر 5:03 صباحًا

صلاة الظهر 12:05 ظهرًا

صلاة العصر 3:15 مساءً

صلاة المغرب 5:41 مساءً

صلاة العشاء 6:58 مساءً

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ

صلاة الفجر 4:54 صباحًا

صلاة الظهر 11:57 ظهرًا

صلاة العصر 3:10 مساءً

صلاة المغرب 5:36 مساءً

صلاة العشاء 6:51 مساءً

مواعيد الصلاة في محافظة أسوان

صلاة الفجر 4:59 صباحًا

صلاة الظهر 12:03 ظهرًا

صلاة العصر 18: 3 مساءً

صلاة المغرب 5:45 مساءً

صلاة العشاء 6:58 مساءً

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مواقيت الصلاة في أسيوط

صلاة الفجر 5:07 صباحًا

صلاة الظهر 12:11 ظهرًا

صلاة العصر 3:24 مساءً

صلاة المغرب 5:49 مساءً

صلاة العشاء 7:05 مساءً