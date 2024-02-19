مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 19 فبراير 2024 فى القاهرة الكبرى والمحافظات

يحرص المسلمون مع بداية الصباح الباكر على الانتظام في أداء الصلوات الخمس، ويشغل بالهم معرفة مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 19 فبراير 2024 في محافظات مصر عبر جوجل، فهي ثاني ركن في أركان الإسلام.

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 19 فبراير 2024 في محافظات مصر

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 19- 2- 2024 في محافظات مصر، وتكون شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة وصلاة العصر والمغرب والعشاء.

مواعيد الصلاة فى محافظة القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:06 ص

موعد صلاة الظهر 12:09 ص

موعد صلاة العصر 20: 3 م

موعد صلاة المغرب 5:46 م

موعد صلاة العشاء 7:03

مواعيد الصلاة في الإسكندرية اليوم الإثنين 19 فبراير

وقت صلاة الفجر 5:11 ص

موعد صلاة الظهر 12:14

موعد صلاة العصر 3:24

موعد صلاة المغرب 5:49 م

موعد صلاة العشاء 7:07 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية اليوم الإثنين 19 فبراير

وقت صلاة الفجر 5:02

موعد صلاة الظهر 12:05 م

موعد صلاة العصر 3:16 م

موعد صلاة المغرب 5:41 م

موعد صلاة العشاء 6:59 م.

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ اليوم الإثنين 19 فبراير

وقت صلاة الفجر 4:53

وقت صلاة الظهر 11:57

موعد صلاة العصر 3:10 م

وقت صلاة المغرب 5:36 م

وقت صلاة العشاء 6:52 م.

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وقت صلاة الفجر 4:59 ص

موعد صلاة الظهر 12:03 ص

موعد صلاة العصر 19: 3

موعد صلاة المغرب 5:46 م

موعد صلاة العشاء 6:59