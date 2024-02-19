الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 19 فبراير 2024 فى القاهرة الكبرى والمحافظات

الصلاة
الصلاة

يحرص المسلمون مع بداية الصباح الباكر على الانتظام في أداء الصلوات الخمس، ويشغل بالهم معرفة مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 19 فبراير 2024 في محافظات مصر  عبر جوجل، فهي ثاني ركن في أركان الإسلام.

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 19 فبراير 2024 في محافظات مصر

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 19- 2- 2024 في محافظات مصر، وتكون شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة وصلاة العصر والمغرب والعشاء.

مواعيد الصلاة فى محافظة القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:06  ص
موعد صلاة الظهر 12:09 ص
موعد صلاة العصر 20: 3 م
موعد صلاة المغرب 5:46 م
موعد صلاة العشاء  7:03

مواعيد الصلاة في الإسكندرية اليوم الإثنين 19 فبراير

وقت صلاة الفجر 5:11 ص
موعد صلاة الظهر 12:14
موعد صلاة العصر 3:24
موعد صلاة المغرب 5:49 م
موعد صلاة العشاء 7:07 م. 

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية اليوم الإثنين 19 فبراير

وقت صلاة الفجر 5:02
موعد صلاة الظهر 12:05 م
موعد  صلاة العصر 3:16 م
موعد صلاة المغرب 5:41 م
موعد صلاة العشاء 6:59  م.

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ اليوم الإثنين 19 فبراير

وقت صلاة الفجر 4:53
وقت صلاة الظهر 11:57
موعد صلاة  العصر 3:10 م
وقت صلاة المغرب 5:36 م
وقت صلاة العشاء 6:52 م.

أفضل الأدعية المستجابة في يوم الجمعة لجلب الرزق وقضاء الحاجة

الأيام البيض.. الأدعية والأعمال المستحبة فى ليلة النصف من شعبان 2024

اقرأ أيضا:

مواعيد الصلاة اليوم الأحد 18 فبراير 2024 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة فى محافظة أسوان اليوم الإثنين 19 فبراير

وقت صلاة الفجر 4:59  ص
موعد صلاة الظهر 12:03 ص
موعد صلاة العصر 19: 3
موعد صلاة المغرب 5:46 م
موعد صلاة العشاء 6:59

مواعيد الصلاة اليوم الاثنين مواعيد الصلاة اليوم الصلاة اليوم الاثنين 19 فبراير محافظات مصر الصلاة الصلاة اليوم مواقيت الصلاة اليوم الإثنين

مواد متعلقة

الأدعية المستجابة.. أذكار الصباح اليوم الخميس 15 فبراير 2024

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2024.. أفضل الأدعية المستحبة

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: أضرار فى سفينة نتيجة انفجار قرب ميناء المخا غرب اليمن

عاجل.. تفاصيل السفينة المستهدفة فى البحر الأحمر: قادمة من الإمارات ومقرها لبنان

كييف تتهم موسكو بإعدام جنود أوكرانيين جرحى في أفدييفكا

عاجل.. شركة أمبرى البريطانية: سفينة شحن مسجلة فى بريطانيا تبلغ عن تعرضها لهجوم فى مضيق باب المندب

الديوان الملكى الأردنى: وفاة والد الأميرة رجوة آل سيف

«اللهم إنى أعوذ بك من قلب لا يخشع».. دعاء الفجر اليوم الإثنين 19 فبراير 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«السردار».. صاحب الشخصية المركَّبة

وائل لطفي

تعقيدات اقتصادية!

ماجد حبته

مقر الاتحاد الإفريقى

لواء.حمدى البطران

السلام الأمريكى

سيد الابنودى

كيف أضاءت «لمبة الجاز والرتينة» عقول علماء ومبدعى مصر؟

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

أحمد الصغير

مصر القادرة..وخط النهاية!

د.أحمد الخميسى

لغة الحوار فى يوم القصة القصيرة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

آخرها الهستدروت.. اتساع دائرة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو

نتنياهو يدرس إصدار قرار يعارض الاعتراف الأحادى بالدولة الفلسطينية

حكومة نتنياهو تنفى الاتفاق مع أمريكا على الاعتراف بدولة فلسطين