الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خبيرة العلاج بالطاقة تنصح بالاستفادة من صلاة الفجر والإنفاق على الفقراء (فيديو)

صلاة الفجر
صلاة الفجر

أكدت حنان زينال، خبيرة العلاج بالطاقة، أهمية صلاة الفجر للحصول على طاقة إيجابية، ودعت المشاهدين إلى عدم النوم بعد الصلاة حتى طلوع الشمس.

وأضافت زينال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، أنها تبتعد عن كل ما يسبب لها الضيق أو الانزعاج، وتختار ما تشاهده بعناية وحكمة.

وأشارت خبيرة العلاج بالطاقة إلى أن الله تعالى جعل الإنفاق على الفقراء والمحتاجين من أسباب زيادة الرزق والبركة، وقالت: إذا أمسكت بحاجة فأنت تمنع تدفق الخير إليك، وإذا أعطيت من غناك فأنت تفتح باب الخير عليك.

عزة مصطفى صالة التحرير حنان زينال الفقراء العلاج بالطاقة صلاة الفجر الصلاة

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