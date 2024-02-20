الخميس 22 فبراير 2024
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أستاذ الدراسات الإسرائيلية: مصر تقف بجانب فلسطين فى مواجهة الاحتلال والدعم الأمريكى

الدكتور أحمد فؤاد
الدكتور أحمد فؤاد

أكد الدكتور أحمد فؤاد، أستاذ الدراسات الإسرائيلية، أن مصر تلعب دورًا رياديًا في دعم القضية الفلسطينية، وترفض الانحياز الأمريكي لإسرائيل، التي تسعى لتحقيق مكاسب لم تتمكن منها من قبل.

وقال فؤاد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، إن الولايات المتحدة تواصل دعمها المطلق لإسرائيل، وتتجاهل مطالب العالم بوقف العدوان على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن واشنطن تريد إعطاء الاحتلال فرصة لتحقيق نصر لم يحققه.

وأوضح أن مصر تواجه حربًا مستعرة على مستوى الدبلوماسية والإعلام، بسبب موقفها الثابت والواضح من القضية الفلسطينية، وتحرص على الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن مصر هي الدولة الوحيدة التي استطاعت إعادة الفلسطينيين إلى أرضهم بعد حرب 1967.

وأشار إلى أن الجانب الفلسطيني يتمسك بموقفه الرافض لأي مطالب إسرائيلية تمس حقوقه وكرامته، سواء في وقف إطلاق النار أو تبادل الأسرى، مضيفًا أن مصر تقف إلى جانب المفاوض الفلسطيني، وتحمي أمنها القومي في ظل الهجوم الإسرائيلي على غزة، ومحاولات تهجير سكانها بالقوة.

وأكد أن ما يفعله جيش الاحتلال في قطاع غزة، يصعب عملية التفاوض، ويدفع الأمور إلى حافة الانفجار، مبينًا أن مصر تسعى إلى تحقيق السلام بعد الاقتراب من حافة الهاوية في الحرب الإسرائيلية على غزة، وتوقع أن يتم التوصل إلى هدنة في قطاع غزة، وتبادل الأسرى، مع الاعتراف بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم، في ظل دعم مصر المستمر للقضية الفلسطينية.

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