الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

وزارة الشباب للنواب: نحرص على التعاون مع السلطة التشريعية لتحقيق مصالح المواطنين

الجولة الميدانية
الجولة الميدانية للجنة الشباب بمجلس النواب

أكد الدكتور محمد عساف، مدير عام المنشآت الشبابية بوزارة الشباب، حرص الوزارة على تلبية مطالب أعضاء مجلس النواب، وأن العلاقة معهم قائمة على التعاون والتكامل، وذلك لتحقيق مصالح الشباب المصري.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجولة الميدانية  للجنة الشباب بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، لتفقد عدد من المنشآت الشبابية بمحافظة البحر الأحمر، وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالقادر رئيس الإدارة المركزية للهيئات الشبابية بالوزارة.

وأوضح "عساف" أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب، يوجه دائما بأهمية مشاركة قيادات الوزارة في الزيارات الميدانية للجنة الشباب، وذلك للاستمتاع لمطالب الشباب علي الطبيعة والعمل علي حلها، مؤكدًا أن  الوزارة حريصة علي تقديم كل الدعم اللازم لمطالب نواب البرلمان وفقًا للإمكانيات المتاحة، خاصة أنه يعبرون عن مطالب الشباب.

وفي السياق ذاته؛ استعرض  الدكتور محمد عبدالقادر، رئيس الإدارة المركزية للهيئات الشبابية، جهود الوزارة في دعم ذوي الهمم، مؤكدين أن الدكتور أشرف صبحي يولي ذلك الملف اهتمامًا كبيرًا.

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وأعلن عبدالقادر، عن أن وزير الشباب والرياضة وافق على منح ذوى القدرات والهمم عضوية مجانية لمدة 6 أشهر بمختلف مراكز الشباب على مستوى محافظات الجمهورية في ضوء تدعيم وإرساء مبادئ العدالة الاجتماعية ودمج هذه الشريحة بالمجتمع عامة، وبالمجتمع الشبابي والرياضي خاصة تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن.

وأوضح أنه تم إطلاق المبادرة بداية من ديسمبر2023 لمدة 6 أشهر من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية (الإدارة العامة لانشطة وفعاليات مراكز الشباب) الحملة القومية لذوي الهمم والقدرات تحت شعار "إنزل مركزك" بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، وذلك لكل ذوي الهمم والقدرات الحاملين لكارنية الخدمات المتكاملة ويتم منحهم عضوية مجانية لمدة 6 أشهر بمراكز الشباب علي مستوي محافظات الجمهورية، ولا يشمل ذلك مراكز التنمية الشبابية.
يذكر أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب أكد في وقت سابق أن أبناء مصر من ذوي الهمم والقدرات الخاصة في قلب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي يولي بالغ الاهتمام بهم ويوجه كل مؤسسات الدولة للعمل علي دمجهم في مختلف المشروعات وتلبية احتياجتهم ومتطلباتهم وتمكينهم ودمجهم في مختلف الانشطة والمشروعات والفعاليات مما يساعدهم علي الاندماج في الحياة المجتمعية واستثمار طاقاتهم وقدراتهم الإبداعية.

الدكتور محمد عساف وزارة الشباب التعاون الشباب المصري الدكتور محمود حسين

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