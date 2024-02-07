الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائبة تشيد بقرارات الرئيس بزيادة المرتبات والمعاشات

الدكتورة نيفين الكاتب
الدكتورة نيفين الكاتب

أشادت نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب، بالقرارات المهمة التي أصدرها الرئيس السيسي، اليوم، برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المرتبات والمعاشات، التي تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المصريين.

أشارت نيفين إلى أن هذه القرارات تأتي من أجل دعم المواطنين في ظل التحديات الراهنة للحفاظ على مكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، وتعبر عن إحساس صادق بما يعانيه المواطن المصري من تحديات، مؤكدا أن هذه القرارات للحفاظ على استقرار المواطن من أجل تحقيق أعلى إنتاجية وخدمة عملية التنمية.

وقالت إن هذه القرارات جاءت من واقع إدراك القيادة السياسية لحجم التحديات والأعباء التي تقع على كاهل المواطنين في ظل موجات التضخم التي نشهدها في الوقت الراهن، مشيدة بسلسلة القرارات المتتالية التي تصدرها القيادة السياسية حول الحماية الاجتماعية والتي لم يسبق لها مثيل، وكانت بمثابة رعاية للفئات الأقل دخلا، وتدعيم للفئات متوسطة الدخل.

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أوضحت الكاتب أن قرارات الرئيس السيسي، أسعدت ملايين المصريين حيث إنها تسهم في مساعدة المواطنين على تحمل الأعباء المعيشية، وتؤكد أن الرئيس السيسي يشعر بمعاناة المواطنين من جراء الأزمة الاقتصادية ولا يتأخر عن إتخاذ قرارات في صالح المواطن المصرى، خاصة الفقراء ومحدودى الدخل.

ووجهت الكاتب الشكر للقيادة السياسية على حزمة القرارات التي أدخلت الفرحة على قلوب المصريين بمختلف شرائحهم وكانت بمثابة رسائل طمأنة للجميع بأن الرئيس يشعر بالأوضاع، ولم يدخر جهدا لدعم ومساندة الفئات غير القادرة.

النائبة الدكتورة نيفين مجلس النواب عبد الفتاح السيسي المعاشات زيادة المرتبات

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