النائبة نيفين الكاتب: نرفض التهجير القسرى لأهالى غزة

أعلنت النائبة الدكتورة نيفين الكاتب عضو لجنة الصناعة والتجارة، بمجلس النواب، وعضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن رفضها التام محاولات التهجير القسري لأهالي غزة، مؤكدة ثقتها فى القيادة السياسية فى التعامل مع الأزمة الفلسطينية.

وأضافت الكاتب أن مصر ما زالت تدعم القضية الفلسطينية، ونحن نؤيد الرئيس في كل تحركاته، وجميعنا يدرك حجم الجهود التي بذلتها القيادة السياسية ومؤسسات المجتمع المدني تجاه القضية الفلسطينية، من إرسال المساعدات للشعب الفلسطيني عبر معبر رفح.

وأوضحت أن الشعب المصري يتابع القضية الفلسطينية لحظة بلحظة ويرى المجازر التي يرتكبها النظام الإسرائيلي من قتل الأطفال والنساء وقصف المستشفيات والمدارس، مؤكدًا أن نواب الشعب المصري بالكامل يرفضون مسألة التهجير القسري للشعب الفلسطيني خارج بلاده.

جاءت تصريحاتها على هامش مشاركتها فى الجلسة العامة التى عقدت اليوم بمجلس النواب، والمخصصة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، وحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وهي جلسة استثنائية لبحث التدابير والإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لمنع مخططات تهجير الفلسطينيين وتوطينهم في سيناء.