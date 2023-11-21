الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائبة نيفين الكاتب: نرفض التهجير القسرى لأهالى غزة

النائبة الدكتورة
النائبة الدكتورة نيفين الكاتب

أعلنت النائبة الدكتورة نيفين الكاتب عضو لجنة الصناعة والتجارة، بمجلس النواب، وعضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن رفضها التام محاولات التهجير القسري لأهالي غزة، مؤكدة ثقتها فى القيادة السياسية فى التعامل مع الأزمة الفلسطينية.

وأضافت الكاتب أن مصر ما زالت تدعم القضية الفلسطينية، ونحن نؤيد الرئيس في كل تحركاته، وجميعنا يدرك حجم الجهود التي بذلتها القيادة السياسية ومؤسسات المجتمع المدني تجاه القضية الفلسطينية، من إرسال المساعدات للشعب الفلسطيني عبر معبر رفح.

txt

النائبة نيفين الكاتب تشيد بفتح معبر رفح: مصر مؤثرة في المنطقة

txt

نيفين الكاتب: محاولات فاشلة للنيل من بلادنا والتشكيك فى الانتخابات الرئاسية

وأوضحت أن الشعب المصري يتابع القضية الفلسطينية لحظة بلحظة ويرى المجازر التي يرتكبها النظام الإسرائيلي من قتل الأطفال والنساء وقصف المستشفيات والمدارس، مؤكدًا أن نواب الشعب المصري بالكامل يرفضون مسألة التهجير القسري للشعب الفلسطيني خارج بلاده.

جاءت تصريحاتها على هامش مشاركتها فى الجلسة العامة التى عقدت اليوم بمجلس النواب، والمخصصة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، وحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وهي جلسة استثنائية لبحث التدابير والإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لمنع مخططات تهجير الفلسطينيين وتوطينهم في سيناء.

الدكتورة نيفين الكاتب لجنة الصناعة أمناء التحالف الوطني التهجير القسرى الازمة الفلسطينية

الأكثر قراءة

مصدر: الجهود المصرية مع أمريكا وقطر بشأن صفقة المحتجزين فى مراحلها الأخيرة

قناة عبرية تعلن شروط صفقة إسرائيل و"حماس" لإطلاق سراح المحتجزين

منافس مصر.. غانا تخسر بهدف من جزر القمر في تصفيات المونديال

كواليس اكتشاف حقل غاز جديد فى البحر المتوسط (إنفوجراف)

ما حكم تعويض الإنسان لما فاته من صلاة لسنوات طويلة؟

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

ماجد حبته

ألمانيا.. الـ«20».. وإفريقيا

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

2.4 مليار شهريًا.. كيف تؤثر الحرب فى غزة على اقتصاد إسرائيل؟

نقل المحتجزين إلى مصر.. تفاصيل جديدة حول صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

قناة عبرية تعلن شروط صفقة إسرائيل و"حماس" لإطلاق سراح المحتجزين