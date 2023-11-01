الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائبة نيفين الكاتب تشيد بفتح معبر رفح: مصر مؤثرة في المنطقة

النائبة نيفين الكاتب
النائبة نيفين الكاتب

 

 

ثمنت الدكتورة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب، وعضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي، التجهيزات المصرية المكثفة أمام معبر رفح واصطفاف الفرق الطبية وسيارات الإسعاف من أجل استقبال الجرحى والمصابين من الأشقاء فى غزة إثر العدوان الإسرائيلي  على القطاع.

 

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كاتب صحفى: استقبال المصابين الفلسطينيين فى معبر رفح استكمال لجهود مصر

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حزب "المصريين": فتح معبر رفح لاستقبال مصابى غزة انتصار للدبلوماسية المصرية

 

وأضافت «الكاتب» في بيان لها اليوم، أن الدولة المصرية نجحت في تكثيف اتصالاتها مع الأشقاء والدول الصديقة من أجل فتح معبر رفح واستقبال الحرجى والمصابين من الأشقاء الفلسطينيين ومعالجتهم رغم التعنت الإسرائيلي في ذلك الأمر، ولكن الرئيس السيسي دائما ما يضرب أروع الامثلة في الوقوف بجانب الأشقاء ودعم القضية الفلسطينية بالفعل والقول.

 

الكاتب: السيسي زعيم حقيقي ويتعامل بحكمة مع القضية الفلسطينية

 

وأوضحت أن الدولة المصرية لم تدخر جهدا لضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة، فضلا عن أن فتح معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين بداية انفراج لهذه الأزمة، ومن المؤكد أن جهود الدولة المصرية مستمرة من أجل القضية الفلسطينية وحصول الفلسطينين على حقوقهم وإقامة دولة مستقلة بهم وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشادت عضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي، بالدور المحوري الذي تلعبة الدولة المصرية بخصوص القضية الفلسطينية وفتح الممرات الإنسانية لتوصيل المساعدات العلاجية والطبية والغذائية  للأشقاء في قطاع غزة منذ بداية الأزمة، مؤكدة بأن الدولة المصرية مؤثرة في المنطقة وتقوم بدورها الراسخ والجوهري من خلال تكثيف الاتصالات على كافة الجوانب قائلا:« السيسي زعيم حقيقي ويتعامل مع بحكمة الزعماءمع  كافة القضايا وخاصة القضية الفلسطينية، ويجب على المصريون الوقوف بجانب قيادتهم في ظل التطورات التي تحيط بنا».

 

فيما أشاد النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بمجهودات الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدا أن قرار مصر بفتح معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين من الاشقاء في فلسطين يعد بمثابة موقف انساني رائع وجديد من الدولة المصرية.

وأضاف عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الموقف المصري تجاه دعم الاشقاء في قطاع غزة يستحق الاشادة من الجميع، مطالبا بضرورة الوقوف ودعم الموقف المصري في مطالبته بضرورة وقف اطلاق النار الفوري وكذلك العمل على حل الدولتين من اجل استقرار الاوضاع في المنطقة.
 

مجلس النواب الدكتورة نيفين الكاتب مجلس أمناء التحالف المصرية معبر رفح

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