كاتب صحفى: استقبال المصابين الفلسطينيين فى معبر رفح استكمال لجهود مصر

قال أسامة السعيد، مدير تحرير جريدة الأخبار، إن مشهد استقبال المصابين الفلسطينيين في معبر رفح استكمال للجهود المصرية التي لم تتوقف منذ اللحظة الأولى لهذه الأزمة من أجل تخفيف معاناة الأشقاء في قطاع غزة في كل الصور، سواء إدخال المساعدات الغذائية والدوائية ومحاولة التخفيف من حدة الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.

وأضاف السعيد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن هذا شريان حياة جديد تمده مصر للأشقاء في قطاع غزة، كما استطاعت ونجحت في إدخال المساعدات، وهي الآن تنجح في استقبال مجموعة من الجرحى والمصابين إلى مصر.

مصر حاربت على كل المستويات في المنظمات الدولية لإبقاء القضية الفلسطينية حية

وأكد أن مصر هي أول دولة تحملت عبء القضية الفلسطينية منذ 1948 وحتى قبلها، وحاربت من أجل القضية الفلسطينية، وعندما اختارت مصر السلام اختيارًا استراتيجيًا كانت فلسطين جزءًا من الرؤية المصرية، وتحركت مصر على كل المستويات الإنسانية والسياسية والدبلوماسية في المنظمات الدولية لإبقاء القضية الفلسطينية حية في الضمير العالمي.