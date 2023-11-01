الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مستشفى العريش العام يستقبل 4 مصابين قادمين من غزة

مستشفى العريش العام
مستشفى العريش العام

استقبل مستشفى العريش العام بمحافظة شمال سيناء، اليوم الأربعاء، 4 مصابين فلسطينيين قادمين من قطاع غزة، لتلقي العلاج اللازم.

وأشارت مصادر طبية إلى أن المصابين الـ4 يتلقون العلاج داخل مستشفى العريش، حيث أُجري فحص شامل لهم، وبدأوا في تلقي العلاج اللازم ووضعهم في أسرة العناية المركزة، مشيرين إلى أن الحالات الصحية التي تستدعى إجراء عمليات سيتم إجراؤها على الفور.

استعدادات مستشفيات شمال سيناء

أكد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع مستشفيات محافظة شمال سيناء، موضحًا أن جميع المستشفيات بالمحافظة جاهزة لاستقبال المصابين والتعامل الفوري معهم.

ولفت إلى أن أولوية تحويل الحالات ستكون لمستشفى العريش وبئر العبد والشيخ زويد، وفي حالة امتلائهم سيتم تحويل الحالات الأخرى إلى مستشفيات المحافظات المجاورة.

فيما تم إنشاء مستشفى ميداني في شمال الشيخ زويد بشمال سيناء داخل الحدود المصرية، لاستقبال المصابين كونها نقطة ارتكاز رئيسية لاستقبال الحالات وفرزها والتعامل الفوري مع الحالات الطارئة، وتحويلها للمستشفيات وفقًا لحالتهم الصحية.

كيفية التعامل الفوري مع المصابين؟

وفور وصول سيارات الإسعاف التي تقل المصابين من غزة إلى معبر رفح، كان هناك فريق طبي في انتظارهم على المعبر، وبدأ على الفور في التعامل مع الحالات.

وأجرى الأطباء فحصًا شاملًا للمصابين تمهيدًا لتحويلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج وإجراء الجراحات اللازمة، لمن يحتاجون إلى تدخل جراحي.

أما الحالات الطارئة، فجرى التعامل معها على الفور في المستشفى الميداني، فيما تم تحويل عدد من الحالات إلى مستشفيي العريش والشيخ زويد لتلقي العلاج اللازم.

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