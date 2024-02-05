الإثنين 05 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

"زراعة الشيوخ" تستمع لخطة الحكومة بشأن "الرى الحديث"

لجنة الزراعة والرى
لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ

واصلت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة محمد السباعى وكيل اللجنة، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي بشأن تطبيق نظام الرى الحديث في محافظات مصر " الجدوى - الفرص - التحديات".

واستمعت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، إلي قيادات ومسئولي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن موضوع الدراسة، وذلك بعدما استمعت اللجنة خلال اجتماعها أمس الأحد إلي مسئولي وزارة الرى.

في بداية الاجتماع، أكد النائب محمد السباعي، وكيل اللجنة أهمية ملف الرى الحديث، لاسيما في الوقت الحالي الذى تمر فيه البلاد بتحديات كبيرة منها محدودية المياه والحاجة إلي زيادة حجم الإنتاج الزراعي لتحقيق الأمن الغذائى.

وأوضح السباعى أن الدولة تقوم بدور كبير جدا للحفاظ علي المياه وتوفير الاحتياجات، وذلك من خلال القيام بمشروعات قومية مثل تبطين الترع والمجارى المائية وإنشاء محطات معالجة لإعادة الاستخدام.

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وأضاف السباعى أن نظم الرى الحديثة تعد من الخطوات الهامة لترشيد استهلاك المياه ومواجهة تلك التحديات وسد الفجوة المائية.

وقال د.عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، أن رغم الاعتماد علي الزراعة التقليدية، إلا أن البحث العلمى لدينا لم يتأخر في التعامل مع التحديات في قطاعى الزراعة والرى من خلال العمل الاليكترونى وتطبيق نظام الزراعة الذكية.

وقال د.علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أن لدى الوزارة خطة بشأن تطوير وتحديث منظومة الري الحقلي، بهدف الإستفادة القصوى من وحدتي الأرض والمياة، مشيرا إلي أن الخطة تعمل علي ترشيد إستخدام مياة الري ورفع كفاءة نظم الري الحقلى وزيادة الإنتاجية الزراعية من خلال تطوير وتحديث نظم الري وتطبيق الممارسات الزراعية الموفرة للمياة.

وتابع "تستهدف الخطة تنفيذ تطوير وتحديث منظومة الري بالأراضى الزراعية القديمة ( تطوير – تحديث الري)، وذلك لمواجهة التحديات الحالية، مستعرضا ماتم من مبادرات في هذا الشأن.

وقال د.السعيد حماد، رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى، أن هناك خطة بالفعل لتطبيق نظم الرى الحديث في بعض المساحات، مشيرا إلي أن هناك بعض المناطق القديمة يمكن تطبيق فيها ذلك النظام ومناطق أخرى لايمكن التطبيق بها.

واستشهد حماد ببعض التجارب الناجحة في بعض المناطق، مشيرا إلى توقف تنفيذ البروتوكول المبرم مع البنك الزراعى بسبب التغيرات الاقتصادية.

في نهاية الاجتماع أكد النائب محمد السباعي، أن اللجنة سوف تعقد اجتماعا آخرا لمناقشة التوصيات التى سيتم الانتهاء إليها بشأن الدراسة في ضوء المناقشات التى تمت في اللجنة خلال اجتماعى أمس واليوم.

لجنة الزراعة والري مجلس الشيوخ النائب محمد السباعي نظام الري الحديث محافظات مصر

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