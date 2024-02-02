"زراعة الشيوخ" تناقش تطبيق الرى الحديث.. والجبلى: يحقق التوسع الزراعى

تعقد لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلي، اجتماعًا الأحد المقبل، لمناقشة الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي، وكيل اللجنة، بشأن "تطبيق نظام الري الحديث في محافظات مصر الجدوى الفرص - التحديات"، بحضور المسئولين عن وزارة الموارد المائية والري.

كما تستعرض اللجنة خلال اجتماعها الأحد المقبل، التقرير المعد عن الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي بشأن "زراعة القطن المصري.. التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري".

تطبيق نظام الري الحديث

وتواصل اللجنة خلال اجتماعها يوم الإثنين المقبل، مناقشة دراسة "تطبيق نظام الرى الحديث في محافظات مصر الجدوى الفرص - التحديات"

وأكد المهندس عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية بحث ذلك الملف المهم المتعلق بتطبيق نظم الرى الحديث، بهدف تحقيق خطة الدولة في التوسع الزراعى، مشيرًا إلى أن مياه الرى تمثل التحدى الأكبر أمام التوسع الزراعى، الأمر الذى يتطلب مضاعفة الجهود في سبيل توفير مياه الرى، اللازمة في تحقيق التوسع الزراعى.

أضاف الجبلي، أن نظم الرى الحديث تساعد بشكل كبير في ترشيد استهلاك مياه الرى في الزراعات، وبالتالي توفير كميات من المياه لزراعة مساحات جديدة، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية التى تحتاجها الدولة.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن التحديات المائية والتحديات الاقتصادية الحالية التى تواجه الدولة، تتطلب منا بحث تلك الجهود الممكنة وتذليل أى عقبات أمام تطبيق تلك النظم الحديثة في الرى التى تؤدى إلي ترشيد الاستهلاك وتوفير مياه لتحقيق التوسع الزراعى، لا سيما في المحاصيل الاستراتيجية.

وأشار المهندس عبدالسلام الجبلى إلى ضرورة وجود تسهيلات كبيرة في تطبيق تلك النظم الجديدة في الرى ليكون من السهل تنفيذها وتحقيق المستهدف منها.

وأكد أن اللجنة سوف تستمع إلي كل الآراء والخطوات والجهود الحكومية في ذلك الملف، وكذلك المقترحات التى من شأنها التوسع في تطبيق ذلك النظام الحديث في الرى سواء في الأراضى الزراعية الجديدة أو الحالية.