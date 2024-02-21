الأربعاء 21 فبراير 2024
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تحقيقات ومتابعات

مسئولو أكتوبر الجديدة ومجلس الأمناء يتفقدون المشروعات القومية الجارية (صور)

مسئولي اكتوبر الجديدة
مسئولي اكتوبر الجديدة ومجلس الامناء يتفقدون المشروعات القومي

أجرى المهندس محمد عبدالمقصود رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، وطارق الجيوشي رئيس مجلس أمناء المدينة، جولة تفقدية لبعض المشروعات  القومية الجارية والمقامة بالمدينة والوقوف على آخر الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع داخل زمام المدينة، وشارك في الجولة حسام رفعت والدكتور محمد عبدالمنعم وكيلا مجلس الأمناء، المهندس محمود مراد نائب رئيس الجهاز للإسكان، والمهندسة أمل ممدوح نائب رئيس الجهاز للتنمية، وعوض محمد عوض رئيس لجنة الإعلام بمجلس الأمناء.

رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر يتفقد أعمال التطوير بالمناطق السكنية والطرق بالمدينة

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واستهل المهندس عبدالمقصود والجيوشي  والوفد المرافق لهما، الجولة التفقدية بمحطة معالجة الصرف الصناعي الجاري تنفيذها، وكذا المنطقة الصناعية المقامة على مساحة 11 ألف فدان، والطريق الستيني، والاطلاع على عمليات رصف الطرق الجارية بالمنطقة الصناعية.


كما زار الوفد، المنطقة اللوجيستية المقامة على مساحة 400 ألف فدان، ومحطة رافع المياه بمنطقة غرب المطار بقدرة تبلغ 20 ألف متر مكعب يوميًا، مشروع محطة محولات المنطقة الصناعية قدرة (٢٢٠/٢٢/٢٢ ك.ف)، والتي تعد من أكبر المحطات في مدن 6 أكتوبر والمغذية لمنطقة إسكان غرب المطار والمنطقة الصناعية واللوجيستية.

مشاريع الإسكان 

وأطلع رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر الجديدة، الوفد على الإنجازات التي تحققت في مدينة غرب المطار ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين المرحلة السادسة، قبل ختام الجولة بزيارة منطقة زهراء أكتوبر الجديدة «800 فدان سابقًا» وتفقد مقر الجهاز الإداري الجديد.


وبدوره، صرح المهندس محمد عبدالمقصود، بأنه تم البدء في تنفيذ ٥٥ ألف وحدة سكنية جديدة ضمن المرحلة السادسة من المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين التي تستهدف منخفضي الدخل، بمنطقة غرب المطار، موضحا أنها تنقسم لثلاث قطاعات (أ-ب-ج) بمساحات تتجاوز 3 آلاف فدان، بتكلفة إجمالية تصل لـ31 مليار جنيه.


وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ ١٦٠٠٠ وحدة سكنية جديدة بمنطقة غرب المطار، وتم تسليم ٥٠٠٠ وحدة سكنية منهم للسكان وجاري التسليم تباعا، ليبلغ عدد الوحدات الجاري تنفيذها بقطاعات منطقة غرب المطار لـ 90 ألف وحدة سكنية.


وكشف «عبدالمقصود» عن تنفيذ كافة المباني الخدمية بالمدينة من مدارس وحضانات ووحدات صحية وأسواق تجارية، مؤكدا أن الجهاز أنفق ما يقرب من مليار جنيه لتوفير المباني الخدمية بالمدنية، موضحًا أن منطقة غرب المطار كان لها النصيب الأكبر عن طريق تنفيذ  25 مبنى خدمي منهم ناد اجتماعي على مساحة 100 ألف متر بما يعادل 25 فدان بمنطقة أ، بنسب تنفيذ تجاوزت الـ60%.


ومن جانبه، عبر طارق الجيوشي، رئيس مجلس أمناء المدينة، عن سعادته بما شاهده من إنجازات تحققت على أرض الواقع بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، مقدمًا الشكر الرئيس الجهاز ونوابه ورجاله القائمين على المشروعات المحورية في المدينة، التي اعتبرها نواة حقيقية لدعم الاستثمارات وتعزيز الخدمات لجميع السكان.


وأعرب «الجيوشي» عن استعداده للتعاون مع جهاز المدينة والعمل بروح الفريق الواحد من أجل النهوض وإزالة العراقيل التي تواجه أبناء المدينة، التي وصفها بـ«الواعدة» والقبلة المشرقة للمستثمرين والجاذبة للسكان، مؤكدا أن المدينة ستكون من أكبر المدن وأعظمها ليس فقط في محافظة الجيزة بل داخل نطاق الجمهورية، خاصة وأنها تتماشى مع رؤية الدولة في بناء «الجمهورية الجديدة.

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