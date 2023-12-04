محمود مراد: 41.7 مليار لتنفيذ أكبر مشروع سكني لمنخفضي الدخل بـأكتوبر الجديدة

قال المهندس محمود مراد نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، إن جهاز المدينة يستعد لبدء تنفيذ 33 ألف وحدة سكينة ضمن المباردات الرئاسية للدولة أحدهما ضمن مبادرة سكن لكل المصريين لمنخفض الدخل والآخر مبادرة الإسكان الأخضر صديق للبيئة عند مطلع العام المقبل 2024 بتكلفة إجمالية تصل لـ 41.750 مليار جنية تكلفة المشروع.

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تفاصيل تنفيذ أكبر مخطط للإسكان لمنخفض الدخل بـ6 أكتوبر الجديدة

وكشف المهندس محمود مراد فى تصريح خاص لـ" الدستور"، أن خطة تنفيذ المشروعات السكينة خلال الفترة المقبلة تشمل 155 ألف وحدة سكينة نموذج 90 مترا ضمن مبادرة سكن لكل المصريين منخفض الدخل، موضحا أن تكلفة المشروع تبلغ 31 مليار جنيه ويقام على مساحة 1700 فدان بمنطقة غرب المطار.

وصرح المهندس محمود مراد، أن خطة الدولة لجهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة تتضمن تنفيذ 18 ألف وحدة سكينة نموذج الإسكان الأخضر "صديق للبيئة"، مشيرا إلى أن تكلفة مشروع الإسكان الأخضر صديق للبيئة نحو 10 مليارات جنيه ويتم تنفيذ المشروع على مساحة 1200 فدان بمنطقة غرب المطار، ومدة تنفيذ المشروعات السكينة 18 شهرًا.

ولفت إلى أنه جاري تنفيذ نادي اجتماعي بمنطقة غرب المطار يخدم مشروعات الإسكان الجديدة على مساحة 25 فدانا وتصل تكلفة المشروع 200 مليون جنيه، ويحتوي النادي على حمامات سباحة وملاعب وغرف تغيير ملابس وكافيريات.

وأردف أن المشروع يتضمن تنفيذ 24 مشروعا مبنى خدمي تخدم مشروع الإسكان منخفض الدخل ضمن محور سكن لكل المصريين والعمارة الخضراء وقد تصل تكلفة المشروعات لـ500 مليون جنيه.