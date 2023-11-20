رئيس جهاز أكتوبر الجديدة: انتهاء تنفيذ 288 عمارة سكنية في مشروع "سكن لكل المصريين" بغرب المطار

أكد المهندس محمد عبد المقصود رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أنه في ضوء توجيهات الدولة بتنفيذ المبادرة الرئاسية لمشروعات سكن كل المصريين بالمدينة، حيث تحتل مدينة 6 أكتوبر الجديدة المرتبة الثانية على مستوى المدن في تنفيذ مشروع الإسكان لكل المصريين ومبادرة تنفيذ مليون وحدة سكنية لمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة أكتوبر الجديدة.

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حجم تنفيذ مشروع سكن لكل المصريين بمنطقة غرب المطار بـأكتوبر الجديدة

وأعلن المهندس محمد عبد المقصود، أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 288 عمارة سكنية في مشروع "سكن لكل المصريين" بمنطقة غرب المطار، ليصل إجمالي عدد العمارات السكنية المنتهية في المشروع بمنطقة غرب المطار إلى نحو 961 عمارة سكنية. وأوضح أنه سيتم تسليم الوحدات السكنية بالكامل بين شهري فبراير ومايو 2024 المقبل.