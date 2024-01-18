الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تخصيص أراضٍ سكنية لـ400 أسرة من أهالى جزيرة الوراق بحدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة

قرعات علنية لتخصيص
قرعات علنية لتخصيص قطع أراضٍ سكنية

أجرى جهاز تنمية جزيرة الوراق، قرعات علنية لتخصيص قطع أراضٍ سكنية بديلة بمدينتي أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر، لأهالي جزيرة الوراق ممن اختاروا الحصول على قطع أراضٍ سكنية، حيث تم ويجري التعامل مع ملفات 400 أسرة من أهالي  جزيرة الوراق، وشملت القرعات التعريف بأرقام قطع الأراضي والمنطقة والمدينة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتيسير إجراءات التعامل مع أهالي جزيرة الوراق، وكذا توفير البديل المناسب والرضائي لأهالي الجزيرة.

صرح بذلك المهندس أسامة شوقى، رئيس جهاز تنمية جزيرة الوراق الجديدة، مضيفًا أنه تمت إتاحة قطع أراضٍ سكنية بديلة لتمكين أهالي جزيرة الوراق من بناء مسكنهم الخاص وفق ضوابط محددة، طبقًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نحو العمل على تلبية رغبات أهالى جزيرة الوراق.

تخصيص قطع أراضٍ سكنية بديلة لأهالي جزيرة الوراق

وأضاف أن أعمال الاقتراع العلنى تتم من أجل تخصيص قطع أراضٍ سكنية بديلة لأهالي جزيرة الوراق، مضيفًا أن ذلك يأتى بخلاف تعامل جهاز الوراق الجديدة مع ملفات حوالى 2800 أسرة حتى تاريخه ممن اختاروا محور الوحدات السكنية البديلة، حيث يأتى هذا التنوع فى البدائل المقدمة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ما بين قطع الأراضى السكنية البديلة، والوحدات السكنية البديلة بالمدن الجديدة والمناطق التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للعمل على تلبية مختلف رغبات أهالى جزيرة الوراق.

وقال المهندس أسامة شوقي: إن المستفيدين أقدموا بأنفسهم على اختيار أوراق الاقتراع المدون بها بيانات قطع الأراضي السكنية.

تجدر الإشارة إلى أن المجتمع العمراني الجديد "جزيرة الوراق"، هو إحدى مدن الجيل الرابع التى يتم تنفيذها من خلال وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز الوراق الجديدة، وذلك فى إطار جهود وزارة الإسكان لتنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية بمصر 2052، والتي تتمثل أهم أهدافه فى مضاعفة المعمور من 7% إلى 14%.

، قرعات علنية لتخصيص قطع أراضٍ سكنية
، قرعات علنية لتخصيص قطع أراضٍ سكنية
، قرعات علنية لتخصيص قطع أراضٍ سكنية
، قرعات علنية لتخصيص قطع أراضٍ سكنية
، قرعات علنية لتخصيص قطع أراضٍ سكنية
، قرعات علنية لتخصيص قطع أراضٍ سكنية
، قرعات علنية لتخصيص قطع أراضٍ سكنية
، قرعات علنية لتخصيص قطع أراضٍ سكنية
، قرعات علنية لتخصيص قطع أراضٍ سكنية
، قرعات علنية لتخصيص قطع أراضٍ سكنية
، قرعات علنية لتخصيص قطع أراضٍ سكنية
، قرعات علنية لتخصيص قطع أراضٍ سكنية
IMG-20240118-WA0009
IMG-20240118-WA0009
IMG-20240118-WA0008
IMG-20240118-WA0008
IMG-20240118-WA0007
IMG-20240118-WA0007
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أجرى جهاز تنمية جزيرة الوراق قرعات علنية لتخصيص قطع أراض سكنية قطع أراض سكنية بديلة لأهالي جزيرة الوراق بمدينتي أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر

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إجراء القرعة العلنية لوحدات سكنية بديلة وقطع أراض سكنية لأهالي جزيرة الوراق

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