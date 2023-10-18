الأربعاء 18 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إجراء القرعة العلنية الـ53 للوحدات السكنية البديلة لأهالى الوراق بأكتوبر

خلال التسليم
خلال التسليم

أجرى جهاز تنمية جزيرة الوراق القرعة العلنية الـ53 وسلم خطابات تخصيص وحدات سكنية بديلة بمدينة أكتوبر الجديدة، لعدد من الأسر من سكان جزيرة الوراق، الذين اختاروا محور الوحدات السكنية البديلة، حيث شملت خطابات التخصيص أرقام العمارات وأرقام الوحدات والمنطقة والمدينة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتيسير إجراءات التعامل مع أهالي جزيرة الوراق، وكذا توفير البديل المناسب والرضائي لأهالي الجزيرة.
صرح بذلك المهندس أسامة شوقى، رئيس جهاز تنمية جزيرة الوراق، مضيفًا أن القرعة  شملت 43 أسرة وأن أعمال القرعات استمرت يوميا بمقر قاعة جهاز الوراق بالجزيرة طوال أيام الأسبوع المنصرم وستستكمل خلال أيام هذا الأسبوع ل ٣١٤ أسرة من أهالي الجزيرة، حيث تم التعامل حتى الآن على ملفات حوالي ١٣٨٠ أسرة ممن وافقوا على خيار الوحدات السكنية البديلة.
وعقب إجراء القرعة، سلم المهندس أسامة شوقي خطابات التخصيص للمستفيدين من الوحدات السكنية البديلة من أهالي جزيرة الوراق بعد استكمال البيانات طبقًا للقرعة التي تم إجراؤها، تمهيدًا لاستلام الوحدات، مضيفًا أن الوحدات البديلة بمساحات تصل إلى 90 مترًا مربعا.
ونوه رئيس جهاز الوراق الجديدة بأنه عقب الانتهاء من إجراء القرعات وتسليم خطابات التخصيص يتوجه المستفيدون بالوحدات من أهالي جزيرة الوراق إلى مقار جهاز مدينة أكتوبر الجديدة ومنطقة مطار إمبابة لإنها إجراءات الاستلام.
ولفت المهندس أسامة شوقي إلى أنه بعد الانتهاء من إجراء القرعة العلنية وإجراءات تسليم الوحدات البديلة يتم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى لتأثيث وتجهيز الوحدات البديلة للمنتقلين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإشراك وزارة التضامن الاجتماعى في تأثيث وتجهيز الوحدات، وأن الأثاث والأجهزة التى سيتم تسليمها للأهالي ستشمل أجهزة كهربائية ( شاشات عرض- غسالات- سخانات- بوتاجازات- ثلاجات)، وغير ذلك من الأجهزة الكهربائية المختلفة اللازمة للمعيشة، بجانب تسليم أثاث به غرف نوم كاملة، وغرف أطفال، وأنتريهات، لضمان توفير البديل الرضائي المناسب لأهالي جزيرة الوراق.
تجدر الإشارة إلى أن المجتمع العمراني الجديد "جزيرة الوراق الجديدة"، هي إحدى مدن الجيل الرابع التى يتم تنفيذها من خلال وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز الوراق الجديدة، وذلك فى إطار جهود وزارة الإسكان لتنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية بمصر 2052، والذى تتمثل أهم أهدافه فى مضاعفة المعمور من 7 % إلى 14%.

أجرى جهاز تنمية جزيرة الوراق جهاز تنمية جزيرة الوراق جزيرة الوراق القرعة العلنية الـ53 سل م المهندس أسامة شوقي

مواد متعلقة

تفاصيل جديدة فى معركة كتاب "فى الشعر الجاهلى" للدكتور طه حسين

المستشار الإعلامى للمنظمة: السيسى الرئيس الوحيد الذى ذكر الأونروا فى خطاباته

حصاد أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم خلال أسبوع (إنفوجراف)

مع السيسى.. أهالى المحافظات لـ«الدستور»: الرئيس أسس قواعد الجمهورية الجديدة نطالبه بالترشح فى الانتخابات المقبلة

وزير العمل يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بشرم الشيخ..ويسلم عقود عمل لذوي همم بالمحاف

التقرير الأسبوعي لـ"التعليم"

جراحات «تلوين العيون».. طريق سريع مدفوع الأجر للإصابة بالعمى (تحقيق)

الأكثر قراءة

عاجل.. ردًا على مجزرة مستشفى المعمدانى.. كتائب القسام وسرايا القدس توجهان ضربات صاروخية على إسرائيل

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

عاجل.. بقنبلة أمريكية.. "وول ستريت جورنال" تؤكد قصف الاحتلال المستشفى المعمدانى بغزة

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

عاجل.. زعيم حزب العمال البريطانى: لا يمكن تبرير استهداف مستشفى المعمدانى بغزة

عاجل.. انخفاض عالمى.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الأربعاء 18-10-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

المجزرة الصهيونية فى المستشفى المعمدانى: القنابل الأمريكية بيد الجيش الإسرائيلى

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس حول أحداث فلسطين

إبراهيم داود

استدعاء آدم حنين

مؤمن المحمدي

المدلسة

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر "الحل النهائي" إلى زمن "الحيوانات البشرية"(1)

وائل لطفي

المقاومة وأشياء أخرى

ماجد حبته

روسيا تدخل على الخط

محمد الفايدي

صراع الإيرادات وتعميق النزاعات

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

جوتيريش يدعو إلى وقف إطلاق نار إنسانى فورى فى غزة

حرب غزة.. شهيدان و13 إصابة فى قصف جديد استهدف شقة سكنية غرب خان يونس

عاجل.. ردًا على مجزرة مستشفى المعمدانى.. كتائب القسام وسرايا القدس توجهان ضربات صاروخية على إسرائيل