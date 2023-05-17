إجراء القرعة العلنية الـ29 للوحدات السكنية البديلة لأهالي جزيرة الوراق

أجرى جهاز تنمية جزيرة الوراق الجديدة، اليوم الأربعاء، قرعة علنية وسلم خطابات تخصيص وحدات سكنية بديلة بمدينتى حدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة، ومنطقة مطار إمبابة، لأكثر من ٢٦٦ أسرة من سكان جزيرة الوراق، الذين اختاروا وحدات سكنية بديلة، حيث شملت خطابات التخصيص أرقام العمارات وأرقام الوحدات والمنطقة والمدينة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتيسير إجراءات التعامل مع أهالي جزيرة الوراق، وكذا توفير البديل المناسب والرضائي لأهالي الجزيرة.

وصرح المهندس أسامة شوقى، رئيس جهاز تنمية جزيرة الوراق الجديدة، أن قرعة اليوم هي القرعة التاسعة والعشرون لمحور الوحدات السكنية البديلة لأهالي جزيرة الوراق، وتم التعامل حتى الآن على ملفات حوالي 1028 أسرة ممن وافقوا على خيار الوحدات السكنية البديلة.

وقال المهندس أسامة شوقي: “تم بدء إجراء القرعة العلنية على الوحدات السكنية المخصصة لأهالي جزيرة الوراق بمدينة أكتوبر الجديدة، تلا ذلك الاقتراع على الوحدات السكنية البديلة بمدينة حدائق أكتوبر، ثم الوحدات السكنية البديلة بمنطقة مطار إمبابة، حيث أقدم المستفيدون بأنفسهم على اختيار أوراق الاقتراع المدون بها رقم الوحدة ورقم العمارة والمدينة”.

وعقب إجراء القرعة، سلم المهندس أسامة شوقي خطابات التخصيص للمستفيدين من الوحدات السكنية البديلة من أهالي جزيرة الوراق، بعد استكمال البيانات طبقاً للقرعة التي تم إجراؤها، تمهيداً لاستلام الوحدات، مضيفاً أن الوحدات البديلة بمساحات تصل إلى 90 متراً مربعا.

ونوه رئيس جهاز الوراق الجديدة عن أنه عقب الانتهاء من إجراء القرعة وتسليم خطابات التخصيص، يتوجه المستفيدون بالوحدات من أهالي جزيرة الوراق إلى مقار أجهزة مدينتى حدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة، ومنطقة مطار إمبابة، لإنها إجراءات الاستلام.

ولفت المهندس أسامة شوقي إلى أنه بعد الانتهاء من إجراء القرعة العلنية وإجراءات تسليم الوحدات البديلة، يتم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، لتأثيث وتجهيز الوحدات البديلة للمنتقلين بالمجان، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بإشراك وزارة التضامن الاجتماعى، في تأثيث وتجهيز الوحدات، وأن الأثاث والأجهزة التى سيتم تسليمها للأهالي ستشمل أجهزة كهربائية (شاشات عرض - غسالات - سخانات - بوتاجازات - ثلاجات)، وغير ذلك من الأجهزة الكهربائية المختلفة اللازمة للمعيشة، بجانب تسليم أثاث به غرف نوم كاملة، وغرف أطفال، وأنتريهات، لضمان توفير البديل الرضائي المناسب لأهالي جزيرة الوراق.

تجدر الإشارة إلى أن المجتمع العمراني الجديد " جزيرة الوراق الجديدة"، هي إحدى مدن الجيل الرابع التى يتم تنفيذها من خلال وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز الوراق الجديدة، وذلك فى إطار جهود وزارة الإسكان لتنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية بمصر 2052، والذى تتمثل أهم أهدافه فى مضاعفة المعمور من 7% إلى 14%.