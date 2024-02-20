50 عامًا من الفن.. جولة فى معرض "دوران الفصول" لـ عبدالوهاب عبدالمحسن

افتتح الفنان التشكيلي الرائد الدكتور عبدالوهاب عبدالمحسن؛ معرضه الاستعادي "دوران الفصول" في جاليري ضي للفنون بالزمالك؛ بحضور صحبة من أصدقاء ومحبي الفنان والمبدعين؛ من أبرزهم الكاتب محمد سلماوي، والفنانة نازلي مدكور، والشاعر أحمد الشهاوي، والفنان محمد عبلة؛ والعديد من رموز الفن والإبداع.

ويضم المعرض 200 عمل فني تمثل خمسين عاما من فنه بدءا من سبعينيات القرن الماضي وحتى 2023؛ حيث احتل أربعة طوابق من الجاليري.

فى السطور التالية يصطحبنا الدكتور عبدالوهاب عبدالمحسن في جولة مع الطبيعة بمعرضه "دوران الفصول".

قال الدكتور عبدالوهاب عبدالمحسن، إن أول لوحة رسمها كانت عام 1973 وآخر لوحة كانت في عام 2023 قام برصدها ضمن معرضه الاستيعادى "دوران الفصول"؛ والذى ترجع تسميته إلى فكرة تتابع الفصول الأربعة خلال العام؛ وإلى فكرة الدوران.

وأوضح "عبدالمحسن" في تصريح لـ"الدستور"، أن فكرة المعرض لها علاقة بالطبيعة؛ حيث جزء له علاقة باللاندسكيب، وجزء له علاقة بالألوان، وجزء بتغيرات الطبيعة، وجزء من تنوع الطبيعة حيث الصحراء والأرض الخضراء والبحر، مشيرًا إلى أن الأعمال التي يضمها المعرض تتنوع بين الجرافيك والتصوير والرسم والنحت والأعمال المركبة- تجهيز فى الفراغ-، وتضم مختارات من الرحلة الفنية التي امتدت عبر نصف قرن ترصد الطبيعة والتغيير الذى شهدته وما زالت.

وبسؤاله حول ما الذى تغير في الطبيعة في ظل التغير المناخي الذى يشهده العالم؛ خاصة أنه يرصدها فى أعماله منذ عام 1973 إلي اليوم، قال "عبدالمحسن"، إن البحيرة مثلما كانت فى عام 1973 إلى اليوم لم تشهد تغيرًا ملحوظا، وهو على عكس الأرض الزراعية التي شهدت عمرانًا التهم جزءا كبيرا منها طوال تلك الفترة؛ مؤكدًا أن تغيرات العصر أقل فى القرية من المدينة وأن قانون الأرض ثابت لم يتغير فى القرية.

نبذة عن عبدالوهاب عبدالمحسن

يعد الفنان عبدالوهاب عبدالمحسن، من أهم الفنانين التشكيليين المعاصرين، فهو رئيس ملتقى البرلس الدولى، الذى يهدف إلى اكتشاف المواهب عند أطفال البرلس، ومحاولة ابتكار حرفة لها علاقة بحالة البيئة، حيث تشتهر مدينة برج البرلس بصناعة المراكب بكل أنواعها وأحجامها، ويتبقى فى الورش الكثير من بقايا الأخشاب التى من الممكن أن تتحول إلى هدايا ولوحات رسمها الأطفال كعمل فنى جميل مرسوم بتلقائية، ويكون مصدر رزق، بالإضافة إلى تجميل مدينة البرلس ونشر الوعى الفنى والتذوق من خلال تجميل الجدران.

حصل عبدالوهاب عبدالمحسن على ماجستير فن الجرافيك كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان موضوع الرسالة (فن الجرافيك المعاصر بالإسكندرية) 1993، ودكتوراه الفلسفة فى الفنون الجميلة جامعة حلون.

ومن الوظائف التى شغلها إخصائى فنون تشكيلية بالثقافة الجماهيرية، ومدرس التصميم بأكاديمية الفن والتصميم (المعهد العالى للفنون التطبيقية)، وأسس وقام بالتدريس بقسم الجرافيك فى جامعة الزيتونةـ عمان ـ الأردن 2002: 2004، ورئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وعضو لجنة الفنون الشعبية بالمجلس الأعلى للثقافة.

قدم الفنان الدكتور عبدالوهاب عبدالمحسن العديد من المعارض الخاصة بقصر ثقافة كفر الشيخ 1982- 1989- 1992، معارض بأتيلييه القاهرة 1986- 1987- 1990 - 1991، معرض بقاعة المركز الثقافى الأسبانى بالقاهرة 1986، 1987، معرض بقاعة كريستوف مربان- بازل- سويسرا 1990، 1991، معارض بأتيلييه الإسكندرية 1989ـ 1992، معرض بقاعة إخناتون بمجمع الفنون بالزمالك 1993، معرض بقاعة إخناتون (أ، ب، 4، 5) بمجمع الفنون بالزمالك 1993، معرض بالمركز السعودى للفنون- جدة- السعودية 1993، معرض بقاعة أتيلييه الإسكندرية 1994، 1998، معرض بقاعة أمنحتب- باريس- فرنسا 1995.