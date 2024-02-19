الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

"كاريزما".. عادل السيوي يبحث فى غمار العالم الملون بمدينة الرياض

معرض الفنان عادل
معرض الفنان عادل السيوي

يفتتح  الفنان عادل السيوي معرضه الجديد "كاريزما" بالتعاون بين جاليري إرم بالرياض مع جاليري مصر، مساء يوم الأربعاء 21 فبراير الجاري في تمام السابعة والنصف مساء، بحضور لفيف من الفنانين ومحبي الفن التشكيلي بالمملكة العربية السعودية، ويستمر المعرض حتى ٢٠ مارس ٢٠٢٤.

محمد طلعت: رؤية السيوي للعالم تميل إلي الفانتازيا

وقال الفنان محمد طلعت مدير جاليري مصر، فى بيان صحفي: "عادل السيوي فنان ومثقف وكاتب من طراز رفيع، رؤية العالم من زاويته تميل إلى الفانتازيا التي يترجم من خلالها المشاعر والأحاسيس بغرابة تشكيلية يستدعي بها التأمل، مشاهدة أعماله بمثابة انتقال من دهشة إلى دهشة أخرى من ناحية قوة الألوان المستخدمة وحضور شخوصه الغرائبية من جهة والواقعية جدا من جهة ثانية، فالواقع والخرافة عنده لا ينفصلان.. السيوي باحث دوما في غمار العالم الملون عن القدرة على تحميله المعاني والأفكار العميقة والمتصلة بالطبيعة البشرية، يسعى إلى تحوير الأحلام والذكريات إلى عالم حقيقي أكثر عذوبة من الخيال، ويعكس القيم الجمالية في تفاصيل تثير الدهشة وفق إيماءات الألوان وإيحاءات الأشكال".

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الناقد العراق فاروق يوسف: لحلم السيوي ليرسم

ومن بين ما كتبه الفنان والناقد العراقي فاروق يوسف: "يحلم السيوي ليرسم. ولكني لست متأكدا من أنه يرسم أحلامه. لا يمكن لتلك الرسوم أن تكون واقعا. في كل واحدة من لوحاته سعى الفنان إلى أن يركب عناصر أسطورة شخصية، بعضها مستلهم من الحكايات أما البعض الآخر فأنه مستعار من حياته الشخصية. لم يفارق السيوي يومياته. عرف عبر سني تجربته الفنية كيف يلتقط اللحظات المتفجرة في حياته. إنها خبرة مجاورة. خبرة تضع الرسام أمام أسئلة المفكر وفي الوقت نفسه فإنها تفتح أمام المفكر أبواب المتعة التي يصنعها الرسام. لقد مضيا كما لو أنهما الشخص نفسه. لكن الصراع بينهما كان دائما مصدر إلهام".

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الفنان عادل السيوي معرضه الجديد كاريزما جاليري مصر الفانتازيا الناقد العراق فاروق يوسف

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