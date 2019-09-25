جاليري الزمالك يواصل فعاليات "كما أنا" للتشكيلي عادل السيوي

يواصل جاليري مصر بالزمالك، عرض أعمال الفنان التشكيلي عادل السيوي في معرض "كما أنا"، والذي يجمعه مع مجموعة أخرى من نجوم الحركة التشكيلية وهم محمد عبلة، وإسلام زاهر، وإبراهيم الدسوقي، وعصام معروف، على أن يستمر المعرض حتى 21 أكتوبر المقبل.

والفنان عادل السيوي من مواليد البحيرة في 1952، كانت بداية دراسته في كلية الطب جامعة القاهرة ثم درس الفن بالقسم الحر بكلية الفنون الجميلة بين عامي 1974 و1975، وبعدها حصل على بكالوريوس الطب والجراحة في 1976.

ثم قرر ترك الطب بعد ثلاث سنوات من تخرجه وتفرغ للفن، ليُسافر إلى إيطاليا ويُقيم بمدينة ميلانو عشر سنوات منذ 1980، ومن بعدها عاد من جديد إلى مصر في مدينة القاهرة ليُقيم ويعمل بها.

وبجانب مجموعة المعارض الفنية على المستوى المحلي والدولي التي شارك بها "السيوي"، وشارك بواحد من أبرز الأعمال وهو ترجمة رسالة التصوير لليوناردو دافنشي إلى العربية، ودروس لتشكيل بول كلى، كما له العديد من الدراسات والمقالات حول الثقافة والفن في العالم العربي.