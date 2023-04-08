«العودة إلى الجذور» يحتفى بعبدالوهاب عبدالمحسن فى ليالى رمضان بكفر الشيخ

استضاف برنامج العودة إلى الجذور الفنان عبدالوهاب عبدالمحسن بقاعة الندوات بالمركز الثقافي بكفر الشيخ في ثالث ليالي رمضان الثقافية والفنية التي تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وينظمها فرع ثقافة كفر الشيخ برئاسة د. جاكلين بشرى.

تحدث الفنان عبدالوهاب عبدالمحسن عن مسيرته الإبداعية في مجال الفن التشكيلي، ومدى تأثير البيئة المحيطة في طفولته في تشكيل وجدانه الفني والإبداعي، وأشار إلى دوره في احتواء جيل كبير من الفنانين التشكيليين في مرسمه الخاص بمدينة كفر الشيخ، حيث كان هذا المرسم ملاذا لكبار أدباء مصر، وعلي رأسهم عفيفي مطر والشهاوي وممدوح المتولي، كما أن فترة عمله في الهيئة العامة لقصور الثقافة أتاحت له الفرصة في إقامة العديد من المعارض لفناني الأقاليم، كما كان له دوره البارز في إنشاء المركز الثقافي بكفر الشيخ.

ثم تناوب الحضور من الشعراء إلقاء مجموعة من قصائدهم وهم: أحمد الأسيوطي، علاء شلبي، منى عبدالمنعم، صبحي سعيد، حمدان حلمي، عبدالجواد الصياد، إلى جانب حضور كوكبة من المهتمين بالأدب والفن التشكيلي.

واستمر معرض الكتاب في طرح أحدث إصدارات الهيئة بأسعار مخفضة، كما تم افتتاح معرض فن تشكيلي بعنوان "إبداعات الخشب" بمشاركة ٤٠ فنانا من شباب الخريجين، تحت إشراف لمياء كرم صافي.

المعرض اعتمد على تقنية (الأرتراشيا) وقد تبنى الفنانون فكرة تصوير الملامح التعبيرية للوجه الإنساني لمجموعة من الشخصيات مصرية وعالمية باستخدام خامة قشرة الخشب بألوانها الطبيعية التي تحقق نوعا من الثراء اللوني والتعبيري، مما ساهم في تحقيق الرؤية الفكرية ويترك أثرا إيجابيا على نفس المشاهد.

واختتمت الليلة بعرض لفرقة العريش التلقائية بقيادة جامع عبدالرسول، حيث عرضت كوكتيل أغاني بدو، بس تيجي حارتنا، كان عندي غزال، زفة العريس، الدحية.

وفي سياق برنامج الفعاليات الرمضانية التي يشرف عليها إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبدالله، نفذ بيت ثقافة قلين ورشة لحرفة الخيامية ومشغولات الخرز والحلي، تدريب الفنانة مروة محمود مع طالبات المرحلة الإعدادية والابتدائية.