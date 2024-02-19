الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

18 مرشحًا في انتخابات التجديد النصفي لاتحاد الناشرين المصريين 2024

اتحاد الناشرين المصريين
اتحاد الناشرين المصريين

أعلن  اتحاد الناشرين المصريين، برئاسة الناشر سعيد عبده، القائمة الكاملة لأسماء المرشحين لانتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة والجمعية العمومية للإتحاد، وذلك يوم الخميس الموافق 29 فبراير 2024 في الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر الاتحاد بالدقي، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع أسبوعا ليعقد يوم الخميس الموافق 7 مارس 2024 بذات التوقيت والمكان للنظر في الموضوعات التالية.

القائمة الكاملة لأسماء المرشحين لانتخابات التجديد النصفي للناشرين المصريين

وتضمنت القائمة كل من أحمد سعيد عبد المنعم سيد عن دار منشورات الربيع، أحمد عبد المنعم أحمد سيد أحمد عن مؤسسة حورس الدولية، أحمد محمد عصام أحمد بدير عن دار الشروق للنشر والتوزيع، أحمد محمد محمد رشاد احمد عن مكتبة الدار العربية للكتاب، الجميلي احمد شحاته حسن عن دار وعد للنشر، حسام حامد السيد عبد المطلب عن دار المستقبل للنشر، رضا محمد عوض فودة عن رؤية للنشر والتوزيع، زياد إبراهيم  عبد القوي عبد المجيد عن بيت الياسمين للترجمة والنشر، فتحي عبد المقصود حسن زين عن دار همسه للنشر، محمد إبراهيم إبراهيم العبسي عن دار العلم والإيمان، محمد فريد سعد زهران عن مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية، محمد نبيه عبد التواب بيومي عن دار إبهار للنشر، محمد نجاح محمد إبراهيم عن دار الرسم بالكلمات، محمود خلف الله دردير زيدان عن مؤسسة تبارك للنشر، محمود عبد النبي محمود أحمد عن دفتر زين للنشر والتوزيع، ممدوح على أحمد محمد عن دار الحرم للنشر والتوزيع، وائل صلاح الدين على الملا عن مصر العربية للنشر والتوزيع، وليد محمد أحمد مصطفي عن دار وليد للطباعة والنشر.

شروط التقدم لعضوية مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين

يذكر أن، باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة فتح خلال الفترة من 7: 18 فبراير الجاري،  ويشترط في المتقدم لعضوية مجلس الإدارة أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 19 من القانون 25 لسنة 1965 بشأن اتحاد الناشرين وهي:  ألا يقل سن المتقدم عن ثلاثين سنة ميلادية، أن يكون مضت سنتان على الأقل على قيده بسجل الناشرين، أن يكون مسددا للاشتراك السنوي للاتحاد عن عام 2024 والأعوام السابقة، أن يتقدم للترشح على النموذج المعد لذلك بمقر الاتحاد، مرفقا بها: صورة البطاقة الرقم القويم، صورة للسجل التجاري للمنشأة التي يمثلها بعد الاطلاع على الأصل، أن يتقدم بنفسه للترشح، بالنسبة لحضور الجمعية العمومية والتصويت في الانتخابات فإنه يكون للممثل القانوني.

 

اتحاد الناشرين المصريين الناشر سعيد عبده انتخابات التجديد النصفي مؤسسة حورس الدولية دار منشورات الربيع دار الشروق للنشر والتوزيع الدار العربية للكتاب دار وعد للنشر دار المستقبل للنشر رؤية للنشر والتوزيع بيت الياسمين للترجمة والنشر دار همسة للنشر دار العلم والإيمان مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية دار إبهار للنشر دار الرسم بالكلمات مؤسسة تبارك للنشر دفتر زين للنشر والتوزيع دار الحرم للنشر والتوزيع مصر العربية للنشر والتوزيع دار وليد للطباعة والنشر

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