نجل مصطفى ناصف: مستعد للتنازل عن الحقوق المالية لأعمال والدي "بشرط"

قال حمدى مصطفي ناصف، نجل المفكر المصري الكبير د.مصطفى ناصف أحد رواد التجديد في اللغة العربية، إنه مستعد ان يتنازل وشقيقته عن الحقوق المالية لنشر أعمال والدهما، مقابل أن تنشر أعماله ومشروعه الذى أخلص له؛ خاصة أن أغلب أعماله الفكرية طبعت خارج مصر منها على سبيل المثال كتبه التي نشرت فى جدة "اللغة بين البلاغة والأسلوبية، خصام مع النقاد، طه حسين والتراث" وغيرها، كما احتفت به الأكاديميات العربية والغربية في العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه الصادره عنها ولاقت إنتشارًا كبيرًا.

أتنازل عن حقوق المالية لأعمال والدي بشرط

أضاف ناصف، لـ"الدستور"، أن الهيئة المصرية للكتاب إذا طلبت أن يفوضها وشقيقته لنشر أعمال مصطفي ناصف كاملة دون مقابل مادي عنها سيوفقان على ذلك؛ لأن ما يعنيهم أن تنشر أعماله وليس البحث عن حقوقهما المالية.

وأكد ناصف أن أعمال والده وما تحتويها من رؤى وتصورات تسرق الآن دون محافظة على تراث هذا المجدد الكبير في اللغة العربية؛ لافتًا إلى أن أستاذ الفلسفة والشاعر د.حسن طلب طالب من قبل أن تترجم اعمال المفكر مصطفى ناصف للغات أخرى لأهميتها.

مصطفى عبده ناصف أديب وناقد مصري حصل على ليسانس وماجستير الآداب في اللغة العربية من كلية الآداب في جامعة فؤاد الأول، كما حصل على درجة الدكتوراه من قسم اللغة العربية بآداب عين شمس سنة 1371هـ الموافقة لسنة 1952، عمل كأكاديمي في جامعة عين شمس إلى أن أصبح أستاذ كرسي سنة 1385 هـ الموافق لسنة 1966م. ساهم في نشر العديد من الكتب والمقالات في المجلات الأدبية والثقافية والمؤتمرات العلمية. حصل على جائزة الملك فيصل العالمية في اللغة العربية والأدب سنة 1428هـ الموافقة لسنة 2007م بالاشتراك مع محمد العمري، كما مُنح نوط الامتياز من الطبقة الأولى، وجائزة الدولة التقديرية في الآداب من مصر، وجائزة أفضل كتاب في النقد الأدبي من وزارة الثقافة المصرية، وجائزة نقد الشعر من مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين في الكويت، وجائزة الدراسات الأدبية والنقد من مؤسسة سلطان بن علي العويس في الإمارات العربية المتحدة.

بعض مؤلفات الراحل د.مصطفي ناصف

من أبرز مؤلفاته:"الصورة الأدبية، دراسات الأدب العربي، رمز الطفل –دراسة الأدب المازني-، نظرية المعنى في النقد العربي، مشكلة المعنى في النقد الحديث، قراءة ثانية لشعرنا القديم، اللغة بين البلاغة والأسلوبية، طه حسين والتراث، خصام مع النقاد، نظرية التأويل، صوت الشاعر القديم، الوجه الغائب، أحمد حجازي الشاعر المعاصر، ثقافتنا والشعر المعاصر، اللغة والبلاغة والميلاد الجديد، اللغة والتفسير والتواصل، محاورات مع النثر العربي، النقد العربي نحو نظرية ثانية"؛ وغيرها من الأعمال.