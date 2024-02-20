أسعار عمرة رمضان 2024.. والأوراق المطلوبة للسفر للمملكة السعودية

أسعار عمرة رمضان 2024 من أكثر الكلمات الدلالية التي تتصدر قائمة البحث حاليا لرغبة قطاع عريض من المواطنين في أداء مناسك العمرة خلال أيام شهر رمضان المبارك هذا الموسم 2024/1445 عقب إعلان شركات السياحة المصرية عن تكلفة العمرة خلال الشهر الكريم مؤخرا.

أسعار عمرة رمضان 2024

ويمكن معرفة أسعار عمرة رمضان 2024 من خلال نشرة الخدمات المتنوعة التي يقدمها الدستور للقراء على مدار اليوم في مختلف المجالات التي تهم قطاع عريض من المواطنين حيث تختلف تكلفة أداء العمرة وفقا لبرامج وزارة السياحة كما يلي:-

البرنامج الأول (خلال الفترة من 22 شعبان وحتى 6 رمضان) لمدة 14 يوما

1 _ تكلفة العمرة في غرفة ثنائي تصل إلى 75000 جنيه.

2 _ تكلفة العمرة في غرفة ثلاثي تصل إلى 65000 جنيه.

3 _ تكلفة العمرة في غرفة رباعي تصل إلى 56000 جنيه.



البرنامج الثاني (خلال الفترة من 4 رمضان وحتى 18 رمضان) لمدة 14 يوما

1 _ تكلفة العمرة في غرفة ثنائي تصل إلى 38000 جنيه.

3 _ تكلفة العمرة في غرفة ثلاثي تصل إلى 38000 جنيه.



البرنامج الثالث (خلال الفترة من 15 رمضان وحتى 7 شوال) لمدة 22 يوما

1 _ تكلفة العمرة في غرفة رباعي تصل إلى 43500 جنيه.

3 _ تكلفة العمرة في غرفة خماسي تصل إلى 43500 جنيه.

الأوراق المطلوبة لعمرو رمضان 1445

تتلخص الأوراق المطلوبة لأداء عمرة شهر رمضان 2024 فيما يلي:-

جواز سفر صالح لمدة لا تقل عن 6 شهور من تاريخ السفر.

عدد 2 صورة شخصية بخلفية بيضاء بدون استخدام النظارات للرجال وبحجاب للسيدات

شهادة تطعيم ضد الأمراض المعدية من مكتب صحة حكومية مرسل معها إيصال سداد للكبار وتكون الشهادة مختومة بختم الدولة.

تقديم تصريح السفر بالنسبة للمسافرين في سن التجنيد.

تقديم تصريح السفر من جهة العمل.

إخضار صورة شهادة الميلاد للأطفال الأقل من 6 سنوات.

شهادة الحصول على تطيعم كورونا من وزارة الصحة المصرية

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سعر أداء العمرة 1445