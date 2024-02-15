سيدة تخلع زوجها بمحكمة الأسرة: "اتجوزت حرامي وسرق فلوس العمرة"

« سرق فلوس العمرة وهرب من أربع شهور» بهذه الكلمات بدأت بها ”حنان.م” دعواها التى تقدمت بها لمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة والتي طالبت فيها بخلع زوجها.

وقالت «الزوجة» فى مستهل دعواها: ساقني القدر للزواج من شخص محترف في النصب والاحتيال، فتعرفت عليه عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ونشبت بيننا قصة حب كبيرة، وطلب مني التعرف على أسرتي للتقدم لخطبتي والزواج مني.

وتمت خطوبتنا وبمجرد علمه بأننا أسرة ميسورة الحال ولدينا عقارات وأراضي بدأ في مطالبتي في مساعدته ليتمكن من استئجار شقة لنتمكن من الزواج فيها، وبالفعل ساعده والدي في دفع تأمين شقة إيجار، وشراء عفش للشقة بسعر مناسب، وتمت زيجتنا.

وتابعت حنان: بعد زواجنا بشهر ونصف حصل على كل مصوغاتي الذهبية لبيعها ليتمكن من التقديم على شقة تمليك، وبعد مرور 6 أشهر فقط علي زواجنا علم برغبة أهلي في السفر لأداء مناسك العمره فعرض عليهم التوجه لمكتب السفريات لحجز السفر وتقديم الأوراق المطلوبة لهم وفور حصوله على المبالغ المالي منهم وهو انقطعت أخباره، توقعنا في بداية الأمر بأنه أصابة مكروه لكن علمنا من أهله سرقته للمبلغ المالي وهروبه، وقام والدي بتحرير محضر ضده وتم ضبطه وحبسه وحينها اعترف لي بأنه تزوجني فقط طمعا في أهلي.