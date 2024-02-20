حملات إزالة ورقابة تموينية في أسوان وكفر الشيخ

شنت الأجهزة التنفيذية اليوم الثلاثاء بمحافظتي أسوان وكفر الشيخ حملات متنوعة (إزالة، وتموينية، وبيطرية، وصحية وبيئية).

ففي محافظة أسوان، استكملت الأجهزة المعنية بالوحدات المحلية بالمحافظة، بالتنسيق مع الجهات المختصة جهودها لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بإزالة حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بمساحة 1200 متر مربع مع قيام الوحدة المحلية أيضًا باستكمال أعمال التطوير بالمدينة بتوسعة منطقة مرور إدفو من الجانبين بطول 2 كم، وهو ما ساهم في إضافة 4 أمتار للطريق للحد من حوادث الجرارات وحفاظًا لأرواح المواطنين، وتم كذلك الانتهاء من الجزء الأول من توسعة المدخل الشمالي بطول 1 كم من خلال عمل توسعة وبلدورات وأرصفة ودهانات بعد الانتهاء من عملية الرصف، وجاري استكمال باقي المدخل.

كما قامت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية بقيادة سكرتير المدينة نور حسانين بتنفيذ أعمال الإزالة الفورية لحالة تعد على أملاك الدولة بمساحة 700 متر مربع عبارة عن بناء بالطوب الأبيض بارتفاع 1 متر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتعدي.

وفي محافظة كفر الشيخ، أكد المحافظ جمال نورالدين جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم، في الحملات التموينية للرقابة على المحلات التجارية، بالتعاون مع إدارة الطب البيطري وإدارة التموين وإدارة البيئة وإدارة التموين والإدارة الصحية، برئاسة رئيس مركز ومدينة سيدي سالم أيمن إبراهيم خلف الله، وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر مخالفات متنوعة لعدد من المحلات التجارية تضمنت 5 محاضر صحة و5 محاضر بيئة، وتم تحرير المحاضر، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

وكلف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن بتكثيف الحملات على المخابز، للاطمئنان على جودة رغيف الخبز والوزن من حيث الجودة والصلاحية، والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، مشددًا توفير وإتاحة السلع وضبط الأسعار وإعلانها للمواطنين.