الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رئيس "مطروح الأزهرية" يشهد احتفال أحد المعاهد بحلول ليلة النصف من شعبان

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شهد فضيلة الشيخ عبدالعظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، يرافقه فضيلة الشيخ صابر الشرقاوي، مدير إدارة شئون القرآن الكريم بالمنطقة، احتفالية معهد بنين مطروح النموذجي، بحلول ليلة النصف من شعبان.

_ ليلة النصف من شعبان 

وأوضح الشيخ سالم خلال كلمته حول فضل ليلة النصف من شعبان وأفضل الأعمال المستحبة فيها، واستعرض فضيلة الشيخ صابر الشرقاوي، مدير إدارة شئون القرآن بالمنطقة، الأحداث والمناسبات العظيمة التي حدثت في ذلك الشهر ومنها السر الإلهي وراء تحويل القبلة، وفرض الصيام والزكاة.

_ الإنشاد والابتهالات الدينية

تنوعت فقرات الحفل ما بين الإنشاد والابتهالات الدينية وخطبة قصيرة لأحد الطلاب عن فضل شعبان والتي نالت استحسان  الحضور.

وفي نهاية الاحتفال، وجه رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الشكر والتقدير لعميد المعهد فضيلة الشيخ حافظ، والإخصائي الاجتماعي هاني سمانة لحسن التنظيم وأداء الطلاب المتميز خلال الاحتفال.

 

في سياق آخر، كان قد استقبل رئيس منطقة مطروح الأزهرية؛ الشيخ عبد العظيم سالم، صباح أمس الإثنين، أعضاء اللجنة التنسيقية للمجلس القومي للسكان بقيادة وكيل وزارة التربية والتعليم عمرو شحاته، ومدير فرع المجلس القومي للسكان، إيمان لملوم، وعادل مسلم، مدير عام تعليم الكبار بمطروح، بديوان عام المنطقة الأزهرية؛ لوضع جدول الأعمال وتفعيل المبادرة وبدء العمل، تحت شعار «اتحصن اتعلم»، لمكافحة ظاهرة التسرب من التعليم بنجوع وقرى المحافظة.

مكافحة ظاهرة التسرب من التعليم

تناول اللقاء سبل تعزيز آليات مكافحة ظاهرة التسرب من التعليم، وتنسيق العمل بين الجهات المختلفة، ووضع جدول الأعمال النهائي للتصدي لتلك الظاهرة، والاتفاق على إعداد وتنفيذ خطة عمل  متكاملة، متضمنة الأهداف والإمكانات المتاحة لدى كل جهة، والتنسيق فيما بينهم لتحديد القرى والأماكن المستهدفة من هذه الخطة.

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