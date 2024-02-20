ارتفاع صادرات مصر السلعية إلى 3.012 مليار دولار خلال يناير الماضي

أعلن وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، ارتفاع صادرات مصر السلعية خلال يناير الماضي، بنحو 4.3 % لتبلغ 3 مليارات و12 مليون دولار مقابل مليارين و887 مليون دولار خلال نفس الشهر من عام 2023.

وأشار إلى أن الواردات السلعية المصرية شهدت تراجعًا بنسبة 40% حيث بلغت 4 مليارات و476 مليون دولار مقابل 7 مليارات و520 مليون دولار خلال نفس الشهر من عام 2023.



وقال وزيرالتجارة، إن هذه المؤشرات الإيجابية أسهمت في انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 68% خلال شهر يناير الماضي حيث بلغ مليارا و464 مليون دولار مقابل 4 مليارات و634 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي.

جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه المهندس أحمد سمير من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول حركة التجارة الخارجية لمصر خلال شهر يناير 2024.



وتضمن التقرير أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال يناير الماضي، والتي شملت تركيا بقيمة 292 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة 263 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 173 مليون دولار، والإمارات العربية المتحدة بقيمة 169 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 168 مليون دولار، وليبيا بقيمة 162 مليون دولار.



واستعرض التقرير القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات المصرية خلال شهر يناير الماضي التي تضمنت مواد البناء بقيمة 624 مليون دولار، والحاصلات الزراعية بقيمة 467 مليون دولار، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 421 مليون دولار، والصناعات الغذائية بقيمة 408 ملايين دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 356 مليون دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 258 مليون دولار، والغزل والمنسوجات بقيمة 91 مليون دولار.



وتضمنت الصادرات كذلك، منتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 68 مليون دولار، والمفروشات بقيمة 47 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 42 مليون دولار، والأثاث بقيمة 21 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 19 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 15 مليون دولار.