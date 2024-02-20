صادرات بمليار دولار.. مصر تلبى احتياجات مشروعات التطوير العقارى بالسعودية

شهد اللواء مهندس مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بحضور السفير الدكتور أسامة بن أحمد نقلي، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العربية للتصنيع والتحـالف المصـرى - السـعودى بـين شـركات (الوبكو الصناعية - أوكتـا إنترناشيونال عضو مجموعة ديونز للاستثمار - سيتى إيدج المصرية )، بشأن الإمداد اللوجسـتى لمشــروعات التطـوير العقـارى بالمملكة العربية السعودية، والتي سيقوم التحالف بتنفيذها في المملكة وغيرها.



ويمثل التحالف المصري - السعودي كل من ‏ الدكتور "عبد اللطيف المبارك "رئيس مجلس إدارة شركة صناعات منتجات الألومنيوم "الوبكو ALUPCO "، والمهندس "بهاء الدين الشافعي" نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة ديونز للاستثمار، والدكتور "خالدعبد المنعم" الرئيس التنفيذي للشركة، والدكتور "خالد معتوق" الرئيس التنفيذي لشركتي "أوكتا، وديونز للاستثمار" والدكتور "محمد الدهان" الرئيس التنفيذي لشركة "سيتي إيدج".

تأتي أهمية هذا التعاون في ظل الزخم الذي تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المصرية - السعودية خلال الفترة الراهنة، وتعزيزا لزيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر والسعودية.



في هذا السياق، أعرب اللواء مختار عبد اللطيف، عن تقديره واعتزازه بهذا التعاون مع التحالف المصري - السعودي، لاسيما أن المملكة العربية السعودية هي إحدى الدول العربية المؤسسة للهيئة عام 1975.



ولفت إلى اهتمام الهيئة بتنفيذ توجيهات الرئيس "عبدالفتاح السيسي" بتعزيز الشراكة مع الأشقاء بالدول العربية، خاصة في ظل توافر مناخ جاذب للاستثمارات وواعد تشهده مصر حاليا، فضلاً عن تمتع الهيئة العربية للتصنيع بمرونة توفرها لوائحها ذات الصفة الدولية، ترحب من خلالها بعقد الشراكات مع الأشقاء العرب في مجالات التصنيع والاستثمار.

توريد المستلزمات والتصنيع المحلى



وأوضح أن مجالات التعاون تتضمن توريد المستلزمات والتصنيع المحلي لاحتياجات مشروعات التطوير العقاري بالمملكة العربية السعودية؛ من خلال استغلال القدرات التصنيعية المتطورة بمصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع، والمشاركة في الإمداد اللوجسـتي لمشــروعات التطـوير العقـاري بالمملكة العربية السعودية، والتي سيقوم التحالف بتنفيذها في المملكة، وذلك بما يعادل مليار دولار في الفترة المقبلة.

وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع تحرص علي إقامة شراكات استراتيجية مثمرة وتتطلع لتعزيز التعاون مع التحالف المصري - السعودي، في العديد من المشروعات الاستثمارية، التي تدعم مزيدا من التوطيد للتعاون بين البلدين الشقيقين وخلق فرص عمل واستثمارات كبري ومميزة، فضلا عن زيادة فرص التصدير للسوق السعودية والدول العربية والإفريقية.

من جهته؛ أشاد الدكتور أسامة بن أحمد نقلي، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، بالدور المهم الذي تلعبه الهيئة العربية للتصنيع في مجالات الصناعات الاستراتيجية، مؤكدا ترحيب المملكة العربية السعودية ودعمها كل ما يدعم سبل التعاون بين البلدين وفتح آفاق الاستثمار للشركات المصرية وتبادل الخبرات والتكامل بين الجانبين، بما يعود بالنفع علي الشعبين الشقيقين، خصوصا أن أطراف التحالف لديهم السمعة والقدرات الفنية الإقليمية العالية لتنفيذ هذه البرامج الرائدة.

بدوره، أشاد الدكتور خالد معتوق رجل الأعمال والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "أوكتا إنترناشيونال" ومجموعة ديونز للاستثمار، بأهمية هذا التحالف الذي يأتي تتويجا لنجاح "أوكتا والوبكو "في تصدير منتجات مصرية ذات جودة عالمية لقطاع الإنشاءات بالمملكة العربية السعودية في العامين الماضيين بمشروعات كبرى، في الوقت الذي تعمل كلتا الدولتين علي فتح المزيد من آفاق التعاون بين الجانبين وتوطيد الشراكات الاستراتيجية بين الجانبين.

وأشار إلى أن "أوكتا" تتمتع بالخبرات اللازمة للتعاون مع كافة الجهات المشاركة في الاتفاق للتصنيع وإدارة العمليات اللوجستية وسلاسل الإمداد وتصدير الاحتياجات وفقا للمتطلبات والمواصفات العالمية.

ولفت إلى استجابة الشركة لدعوة القيادة السياسية للعمل على دعم مجالات التصنيع المحلي والتصدير والتعاون بين شركات القطاع الخاص المصري والقطاع الحكومي والشركات العربية والدولية توفيرا لفرص العمل وللعملة الصعبة.

من جهته، أوضح المهندس "خالد عبد المنعم"، الرئيس التنفيذي لشركة منتجات الألومنيوم "الوبكو " والرائدة في استثمار وتصنيع مئات المنتجات الصناعية بحضور مميز في أسواق ٢٨ دولة عالمية، أن هذا التحالف يأتي في إطار ما تشهده السوق العقارية السعودية من نمو كبير، في ظل رؤية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للمملكة العربية السعودية في ٢٠٣٠، لافتا إلى أن مجموعة الوبكو الصناعية تعمل على تحقيق تعاون مع الشركات المصرية سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص، آملين أن يعود هذا التعاون بالنفع علي الجانبين.

وأكد الدكتور محمد الدهان، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج، أن الشركة باعتبارها إحدى كبريات الشركات الوطنية للتطوير العقاري والتابعة لوزارة الإسكان تعمل على التوسع في تلك التحالفات، مشيرًا إلى أن هذه الشراكات تعبر عن توجه الدولة العام لدعم الاقتصاد الوطني من خلال التعاون بين الشركات التابعة للقطاعين الحكومي والخاص.