الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قبل انتهاء زيارته الرسمية للسعودية.. وزير الدولة للإنتاج الحربي يتفقد جناح "نورينكو" الصينية

وزير الإنتاج الحربي
وزير الإنتاج الحربي يتفقد جناح "نورينكو" الصينية

ضمن فاعليات اليوم الثالث من معرض الدفاع العالمي “WDS 2024” والمُقام بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 4 حتى 8 فبراير الجاري برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود؛ قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى بزيارة جناح شركة "نورينكو" الصينية.

 

-اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون في مختلف المجالات بين شركات الإنتاج الحربي والشركات العالمية 

 

وخلال الجولة شدد الوزير "محمد صلاح" على اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون في مختلف المجالات بين شركات الإنتاج الحربي والشركات العالمية ومنها الشركات الصينية لتبادل الخبرات بهدف توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بشركات الوزارة، مضيفا أن ما يمتلكه "الإنتاج الحربي" و"نورينكو" من قدرات وخبرات عالية تمهد الطريق لفتح آفاق جديدة لتعاون مثمر يحقق المصلحة المشتركة للطرفين ويزيد من فرص إنتاج منتجات عسكرية جديدة يتم تصديرها للدول المحيطة.

 

-المعرض يعد فرصة لتبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية

عقب ذلك استمع وزير الدولة للإنتاج الحربى لشرح ممثلي شركة "نورينكو" حول مواصفات أهم المنتجات التى تقوم بعرضها داخل معرض الدفاع العالمي 2024، واستعرض وزير الدولة للإنتاج الحربى أبرز المنتجات العسكرية للوزارة من ذخائر وأسلحة ومعدات وأنظمة إلكترونية، وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى على أن هذا المعرض يعد فرصة لتبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية والمحلية الرائدة في مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية.

وقد رافق وزير الدولة للإنتاج الحربى خلال زيارته لجناح الشركة الصينية المهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور مهندس صلاح جمبلاط رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي)، ومحمد سليمان مدير مكتب وزير الدولة للإنتاج الحربي.

صرح محمد عيد بكر المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة أن الوزير "محمد صلاح" كان حريصًا خلال مشاركته بالنسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي على تفقد وزيارة أكبر عدد ممكن من أجنحة الشركات المشاركة بالمعرض، وذلك للإطلاع على أحدث التكنولوجيات والتقنيات المعمول بها فى عالم الصناعات العسكرية والعمل علي توطين هذه التكنولوجيات بالشركات التابعة.

الصناعات العسكرية وزير الدولة للإنتاج الحربي مصنع ١٨ الحربي معرض الدفاع العالمي الانتاج الحربى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

مواد متعلقة

أكبر شركة شحن حاويات في العالم بميناء دمياط: نرغب في زيادة أعمالنا المشتركة

"الرخصة الذهبية وخدمات الشباك الواحد" في منتدى حواري لمركز "نيل أسيوط"

اقتصاديون: خطة الترشيد تعيد المستثمرين لمنافسة القطاع العام

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

اللينك الرسمي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الشرقية برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

اختراع الشعر وترجمته

ماجد حبته

هل تعود ليبيا إلى الملكية؟!

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون.. والصهيونية (1 - 2 )

أحمد بن سالم باتميرا

عمان والكويت.. علاقة متجذرة وشراكة مثمرة فى الدقم

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

صور

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الهجرة الطوعية.. ما المقترح الإسرائيلى الجديد لتفريغ غزة من سكانها؟

"أكسيوس": إسرائيل تحرز تقدمًا فى عملية البحث عن أنفاق غزة ويحيى السنوار

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس