الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الإنتاج الحربى يناقش سبل التعاون مع شركات بمعرض الدفاع العالمى 2024

وزير الإنتاج الحربي
وزير الإنتاج الحربي

تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، عددا من أجنحة الشركات المشاركة بالنسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي “WDS 2024” والمُقام بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 4 حتى 8 فبراير الجاري، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يرافقه بهذه الجولات التفقدية وفد من الإنتاج الحربي يضم كلا من المهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور مهندس صلاح جمبلاط رئيس مجلس إدارة شركة أبوزعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي)، ومحمد سليمان مدير مكتب وزير الدولة للإنتاج الحربي.

وتفقد الوزير محمد صلاح جناحيّ "هانوا" و"KDI" الكوريتين الجنوبيتين، كما قام بتفقد جناح الشركة العمانية لإنتاج الذخيرة الصغيرة، وكذا جناح شركة "رايثون" الأمريكية، إضافةً إلى جناح كل من وزارة الدفاع السعودية والشركة السعودية للصناعات العسكرية "SAMI"، وجناح شركة "إيدج" الإماراتية، وتم لقاء ممثل شركة "TBS" البلغارية.

من ناحية أخرى، حرص الوزير على تلبية دعوة الأستاذ الدكتور Haluk GÖRGÜN رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية لزيارة أجنحة عدد من الشركات التركية المشاركة بمعرض الدفاع العالمي 2024 والمتخصصة في مجال إنتاج الذخائر الثقيلة وكذا في مجال تصنيع الذخائر الصغيرة والكبسول، ومنها شركة "ريبكون" التركية.

- وزارة الإنتاج الحربي تهتم بكل ما يخص الصناعة وإدخال تكنولوجيات حديثة

وحرص الوزير خلال هذه الجولات التفقدية على استعراض الإمكانات التصنيعية والتكنولوجية بشركات الإنتاج الحربي، وتمت مناقشة موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك، وأكد الوزير أن وزارة الإنتاج الحربي تهتم بكل ما يخص الصناعة وإدخال تكنولوجيات حديثة لمصانعها وتوسيع دائرة منتجاتها ورفع جودتها وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

وقام وزير الدولة للإنتاج الحربي بالاطلاع على منتجات الشركات التي تمت زيارتها والمتخصصة في مختلف المجالات التصنيعية العسكرية واستمع إلى شرح ممثلي هذه الشركات حول مواصفات أبرز منتجاتها العسكرية، مشيدًا بما شاهده من معروضات.

- تعزيز سبل التعاون المشترك وفتح آفاق لعقد شراكات استراتيجية

وأعرب ممثلو الشركات التي تمت زيارة أجنحتها عن تطلعهم إلى تعزيز سبل التعاون المشترك وفتح آفاق لعقد شراكات إستراتيجية مثمرة مع شركات الإنتاج الحربي.

كما التقى الوزير محمد صلاح- خلال فعاليات المعرض- بالسفير أحمد فاروق سفير مصر بالسعودية.

- معرض الدفاع العالمي يعد فرصة لتبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية

بدوره أكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، أن معرض الدفاع العالمي يعد فرصة لتبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية الرائدة في مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية.

سفير مصر بالسعودية وزير الدولة للإنتاج الحربي وزارة الانتاج الحربي تصنيع الذخائر هيئة الصناعات الدفاعية التركية SAMI

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