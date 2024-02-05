وزير الدولة للإنتاج الحربي يلتقي محافظ "الصناعات العسكرية" بالسعودية لبحث سبل التعاون

تفقد وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى عددا من أجنحة الدول والشركات المشاركة بمعرض الدفاع العالمي "WDS 2024"، والمُقام في الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 4 حتى 8 فبراير الجاري تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وزار وزير الدولة للإنتاج الحربي جناح شركة "بونجسان" الكورية الجنوبية، وجناح شركات "نورثروب جرومان" و"جنرال ديناميكس" و"RTX" الأمريكية.. كما تفقد جناح شركة "كليات التميز" السعودية، والتي تعد من الشركات الرائدة في مجال تقديم خدمات التدريب التقني والمهني على مستوى المملكة.

وخلال جولاته التفقدية، التقى وزير الدولة للإنتاج الحربي بممثلي هذه الشركات العالمية، حيث تم الاطلاع على أحدث ما توصلت إليه من تكنولوجيات في مجال التصنيع العسكري.. وأشاد المهندس محمد صلاح بمعروضات الشركات وإمكانياتها التكنولوجية والفنية عالية المستوى.

وأكد أن وزارة الإنتاج الحربي حريصة على استمرار تبادل الرؤى فيما يتعلق بنقل الخبرات وتوطين التكنولوجيا المتقدمة بمختلف المجالات التي تعمل بها تلك الشركات، مستعرضا أبرز المنتجات العسكرية للوزارة من أسلحة ومعدات وذخائر.

وفى السياق، التقى وزير الدولة للإنتاج الحربي مع المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالمملكة العربية السعودية، حيث بحثا أوجه التعاون المشترك بين الجانبين بمجالات التصنيع المختلفة.

وخلال اللقاء، أشاد وزير الدولة للإنتاج الحربي بالتنظيم المتميز لمعرض الدفاع العالمي 2024، والذي يعكس حرص الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية على أن يكون المعرض متكاملًا وفريدًا من نوعه بحيث يوفر للمصنعين المحليين والعالميين والجهات المعنية بقطاع الصناعات العسكرية فرصة عظيمة لتبادل الخبرات والرؤى حول أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيات الخاصة بالتصنيع العسكرى حول العالم.

ونوه إلى أن مشاركته في معرض الدفاع العالمي 2024 تأتي في ضوء العلاقات الوثيقة بين الجانبين المصري والسعودي والحرص على الإطلاع على أحدث تكنولوجيات التصنيع في مجال الصناعات الدفاعية، مثمنًا مشاركة الجانب السعودي، وعلى رأسه الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية في معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX" في نسخه الثلاثة بأعوام 2018 و2021 و2023.

وأوضح وجود شراكات تعاونية مثمرة بين وزارة الإنتاج الحربي والجانب السعودي في مختلف المجالات، سواء العسكرية أو المدنية، مضيفًا أن آخر أوجه هذه الشراكات كان توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية خلال شهر ديسمبر الماضي خلال المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2023".

ومن جانبه، أكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالمملكة العربية السعودية أن العلاقات بين الجانبين تتميز بالتنوع والأخوة والتعاون منذ قديم الأزل على كافة الأصعدة، بالإضافة إلى وجود تفاهم متبادل بشأن ضرورة دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام في المجالات الصناعية والاقتصادية المختلفة.

وأشار إلى الفرصة المهمة لتعزيز التعاون العسكري والمدني بين الجانبين، خاصة وأن البلدين يتمتعان بإمكانيات اقتصادية كبيرة، معربًا عن تطلعه لأن يكون لهذا اللقاء دور مهم في فتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون بين شركات الإنتاج الحربي، وتمثل نموذجا صناعيا فريدا، والشركات العاملة في مجالات مماثلة في السعودية وذلك في القريب العاجل.

وصرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد عيد بكر بأن الجانبين، في نهاية اللقاء، اتفقا على ضرورة قيام الوفود الفنية بتبادل الزيارات الميدانية للشركات التابعة للجانبين لتحديد نقاط التعاون على أرض الواقع، وبدء العمل على تفعيلها بما يعود بالنفع على الجانبين.

ورافق وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال جولته بمعرض الدفاع العالمي 2024، كل من المهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور مهندس صلاح جمبلاط رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي)، ومحمد سليمان مدير مكتب وزير الدولة للإنتاج الحربي.