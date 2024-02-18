وزير الدولة للإنتاج الحربى يستقبل سفيرة مملكة البحرين بمصر لبحث سبل التعاون المشترك

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي فوزية بنت عبدالله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل وزير الدولة للإنتاج الحربي اللقاء بالترحيب بالسيدة سفيرة البحرين بمصر، معربًا عن خالص تمنياته لها بالتوفيق في مهمتها الدبلوماسية ببلدها الثاني مصر، مؤكدًا عمق ومتانة العلاقات التاريخية وعلاقات التعاون المثمرة بين جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، كما أكد حرص وزارة الإنتاج الحربي لمواصلة تنمية مسارات التعاون بين الجانبين وفتح آفاق أكثر رحابة من الشراكة الاستراتيجية التي تسهم في خلق المزيد من فرص الاستثمار الواعدة التي تعود بالنفع والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين، خاصةً في ضوء ما تحظى به العلاقات الثنئائية بين الجانبين من دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وأخيه الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ملك البحرين.

أوضح الوزير "محمد صلاح" أنه تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربى والشركات البحرينية الشقيقة في مختلف مجالات التصنيع، وتم استعراض الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية المتوفرة بشركات ووحدات الإنتاج الحربى، وتم التأكيد أن المهمة الأساسية لهذه الشركات والوحدات تتمثل في تلبية مطالب القوات المسلحة ووزارة الداخلية من منتجاتها العسكرية (من ذخائر وأسلحة ومعدات وأنظمة إلكترونية متطورة) كما تتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع منتجات مدنية متنوعة، وذلك وفقًا لأحدث تكنولوجيات التصنيع، كما تتم المشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية لتعزيز التنمية المستدامة والشاملة بالدولة.

من جانبها أعربت فوزية بنت عبدالله زينل، سفيرة مملكة البحرين بمصر عن تقديرها لحُسن الاستقبال، معربةً عن سعادتها بما تشهده مصر من نهضة تنموية كبرى يلمسها الجميع فى المشروعات القومية والحضارية العظيمة على الرغم من مختلف التحديات التي يشهدها العالم بالفترة الأخيرة، مثمنةً ما تشهده العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية من زخم إيجابي كنموذج مميز يحتذى به للعلاقات الوطيدة بين الأشقاء في كل المجالات، مشيرةً إلى عمق العلاقات (البحرينية - المصرية) وضرورة مواصلة التعاون المشترك للوصول إلى آفاق أكثر رحابة في ترسيخ العلاقات بين البلدين في كل المجالات، مؤكدةً حرصها الشديد على تعريف المستثمرين البحرينيين بالفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، وكذا تعريف المستثمرين المصريين بالفرص الاستثمارية المتاحة بالبحرين.

وأعربت السفيرة البحرينية عن تقديرها للدور المبذول من وزارة الإنتاج الحربى للنهوض بالصناعة الحربية والمدنية بمصر، مشيرةً إلى حرص الشركات البحرينية على فتح آفاق جديدة للتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى في إطار ما تمتلكه شركاتها التابعة من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية متميزة، بالإضافة إلى نجاحها المشهود في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر الأمر الذى يعزز من رغبة هذه الشركات في فتح آفاق للتعاون مع شركات الإنتاج الحربي في المجالات التصنيعية المختلفة.

وصرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة لمحمد عيد بكر أنه تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية تبادل الوفود الفنية للجانبين من أجل التعرف على الإمكانيات والخبرات المتاحة لدى كل طرف على أرض الواقع وتحديد موضوعات التعاون المقترحة ذات الاهتمام المشترك بشكل أكثر عمقًا.

حضر اللقاء من الإنتاج الحربي كل من المهندس إميل حلمي إلياس، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد، المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والمهندس أحمد شكري، رئيس القطاعات الفنية بالهيئة والمهندس أمجد فريد، رئيس قطاع التعاون الدولي وإبراهيم محمد، رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.