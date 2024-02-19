تفاصيل فقد شاب عينيه فى مشاجرة بالمقطم.. ووالده:"عايز حق ابنى"

"دفع عينيه ثمنًا لشهامته" جسدت تلك الكلمات واقعة مأساوية تداولها سكان منطقة المقطم، بعدما تدخل الشاب" فادي محمد" طالب جامعي لفض مشاجرة نشبت بين 4 أشقاء وشاب أصغر منه سنًا، محاولًا إنقاذ حياة الشاب الذي كان يتلقى الضربات القوية بالأسلحة البيضاء، وباتت قطرات دمائه تتساقط من جسده الصغير.

استجاب لاستغاثة الشاب

كانت عقارب الساعة تشير إلى التاسعة مساءً عندما كان "فادي" عائدًا من إحدى حفلات الزفاف متجهًا لمنزل شقيقه بالمقطم، ليجد شابًا يستغيث به من قبضة أربعة أشقاء ينهلون عليه بالضرب المبرح بسبب خلافات بينهما، فقرر "فادي" التدخل واتجه مسرعًا نحو المشاجرة لإنقاذ حياة الشاب، ليبدأ الأشقاء في التعدي عليه وأخرج أحدهم سلاحًا ناريًا "خرطوش" وأطلق عيارًا ناريًا في وجهه ليستقر في عينيه ومن ثم يسقط على الأرض وهو يتلوى من الألم، ليبدأ المتهمون في طعنه وضربه بالأسلحة البيضاء، وفقًا لما ذكره والد المجني عليه في حديثه لـ"الدستور".

لم يكن طرفًا في المشاجرة

وأضاف أن نجله لم يكن طرفًا في المشاجرة، بل استجاب لاستغاثة الشاب الذي كان يتلقى الضرب المبرح على يد المتهمين، وذكر أن نجله فقد عينيه وأصبحت حالته الصحية في تدهور تام، مطالبًا رجال الأمن بالقصاص العادل والاتيان بأقصى عقوبة للمتهمين بعدما اعتدوا على نجله دون وجه حق أمام مرأى ومسمع من الجميع.

تفاصيل الواقعة

البداية بتلقي قسم شرطة المقطم بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بإصابة شاب بعيار ناري "خرطوش" في منطقة المقطم بالقاهرة، على الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين صحة الواقعة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وبإعداد الكمائن تمكن رجال الأمن من القبض على أحد المتهمين، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

المجني عليه

المجني عليه