الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 3 متهمين بالنصب على سيدة فى المقطم

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة بحبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بالنصب على سيدة فى منطقة المقطم واستعجلت تحريات المباحث حول نشاط المتهمين.

وتبين من التحقيقات أن المجنى عليها اتفقت مع  أحد الجناة على استبدال مبلغ مالى بعملات أجنبية خارج نطاق السوق المصرفى، ولدى حضوره برفقة آخران واستبدال المبلغ وانصرافهما، اكتشفت قيامه بالنصب والاحتيال عليها من خلال دمج عملات محلية مع العملات الأجنبية المستبدلة.

وبتكثيف التحريات وإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من تحديد مرتكبى الواقعة، وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم جزء من المبلغ المالى المستولى عليه.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وصرف باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية.

محكمة القاهرة حبس 3 أشخاص النصب سيدة المقطم

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