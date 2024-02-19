"فقد عينه".. ننشر صور شاب أصيب بطلق خرطوش بالمقطم

حصلت "الدستور" على صور شاب يدعى فادي محمد فقد عينه أثناء تدخله لفض مشاجرة نشبت بين أشخاص في منطقة المقطم.

تفاصيل الواقعة

البداية بتلقي قسم شرطة المقطم بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بإصابة شاب بعيار ناري "خرطوش" في منطقة المقطم بالقاهرة، على الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين صحة الواقعة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وبإعداد الكمائن تمكن رجال الأمن من القبض على أحد المتهمين، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

المجني عليه

المجني عليه

المجني عليه

المجني عليه

المجني عليه

المجني عليه

المجني عليه