"مرحب شهر الصوم".. شوارع القاهرة تتزين مع اقتراب شهر رمضان المبارك

تشهد شوارع وميادين القاهرة لحظات من الفرح والبهجة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث تبدأ المظاهر الاحتفالية بالظهور، وتتدلى الزينة والفوانيس بأنوارهم وألوانها الزاهية والمختلفة في كل ركن من أركان المدينة ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، تشهد منطقة تحت الرابع والخيامية والدرب الأحمر توافد المئات من المواطنين يوميًا لشراء مستلزمات شهر رمضان المبارك.

الاستعدادات لبدء شهر رمضان 2024

وتشتهر تلك المناطق بصناعة وبيع منتجات رمضانية متنوعة كل عام، حيث تلقى إعجاب الكثيرين من المواطنين الراغبين في شراء تلك المنتجات والفوانيس التي تزين الشوارع وتضيء ليالي الشهر الفضيل، ويتجول الناس في تلك المناطق على مدار اليوم، مستمتعين بجمال الديكورات والأجواء الرمضانية الفريدة.

العد التنازلي لشهر رمضان 2024

من المتوقع أن ينطلق شهر رمضان 2024 يوم الاثنين، الموافق 11 مارس المقبل بناءً على الحسابات الفلكية مما يعني أن هناك حوالي 20 يومًا تفصلنا عن بداية شهر رمضان.

وبدأ العد التنازلي لاستقبال أحد أجمل الأشهر في السنة هذا الإعلان دفع الكثيرين إلى التحضير والاستعداد لشهر رمضان المبارك بمختلف الطرق، منها الدعاء والتأهب الروحي ومن المتوقع أن يكون أول أيام شهر رمضان في اليوم الحادي عشر من شهر مارس، ووفقًا للتوقعات، سيمتد رمضان هذا العام لمدة 30 يومًا كاملة.

ويستطلع المعهد القومي للبحوث الفلكية هلال شهر رمضان المبارك يوم 29 شعبان 1445هـ، ومن ثم تعلن دار الإفتاء المصرية عن بداية شهر رمضان لعام 2024 في مؤتمر يتم عقده مساء هذا اليوم خلال بيان رسمي.

تجدر الإشارة إلى أن ظهور هلال شهر رمضان قد يختلف من بلد لآخر، حيث تعتمد بعض الدول على الرؤية الشرعية في تحديد بداية الشهر، بينما تعتمد البعض الآخر على الحسابات الفلكية، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى اختلاف في بداية شهر رمضان.

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