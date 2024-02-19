حددت البحوث الفلكية موعد أذان المغرب في رمضان 2024 مع اهتمام المسلمين بالبحث عنه مع امتناعهم عن تناول الطعام والشراب منذ آذان الفجر وحتى آذان المغرب والذي يصل إلى 13 ساعة في بداية شهر رمضان، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد أذان المغرب في رمضان 2024.

كم باقي على شهر رمضان 2024؟

وفقًا للحسابات الفلكية، يتبقى 21 يومًا على شهر رمضان 2024، من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان 2024 يوم الاثنين 11 مارس 2024.

آذان المغرب أول يوم رمضان 2024

وفق البحوث الفلكية فإن آذان المغرب أول يوم رمضان 2024 سيكون الساعة 6:01 مساءً، ويبدأ في التأخر دقيقة يوميًا حتى يكون آذان المغرب آخر رمضان الساعة 6:20 دقيقة.

متى يؤذن المغرب في رمضان؟

الاثنين 1 رمضان 11 مارس أذان المغرب في رمضان06:01 م الثلاثاء 2 رمضان 12 مارس أذان المغرب في رمضان06:02 م الاربعاء 3 رمضان 13 مارس أذان المغرب في رمضان06:02 م الخميس 4 رمضان 14 مارس أذان المغرب في رمضان06:03 م الجمعة 5 رمضان 15 مارس أذان المغرب في رمضان06:04 م السبت 6 رمضان 16 مارس 06:04 م الاحد 7 رمضان 17 مارس 06:05 م الاثنين 8 رمضان 18 مارس 06:06 م الثلاثاء 9 رمضان 19 مارس 06:06 م الاربعاء 10 رمضان 20 مارس 06:07 م الخميس 11 رمضان 21 مارس 06:07 م الجمعة 12 رمضان 22 مارس 06:08 م السبت 13 رمضان 23 مارس 06:09 م الاحد 14 رمضان 24 مارس 06:09 م الاثنين 15 رمضان 25 مارس 06:10 م الثلاثاء 16 رمضان 26 مارس 06:10 م الاربعاء 17 رمضان 27 مارس 06:11 م الخميس 18 رمضان 28 مارس 06:12 م الجمعة 19 رمضان 29 مارس 06:12 م السبت 20 رمضان 30 مارس 06:13 م الاحد 21 رمضان 31 مارس 06:13 م الاثنين 22 رمضان 01 ابريل 06:14 م الثلاثاء 23 رمضان 02 ابريل 06:15 م الاربعاء 24 رمضان 03 ابريل 06:15 م الخميس 25 رمضان 04 ابريل 06:16 م الجمعة 26 رمضان 05 ابريل 06:16 م السبت 27 رمضان 06 ابريل 06:17 الاحد 28 رمضان 07 ابريل 06:18 م الاثنين 29 رمضان 08 ابريل 06:18 م الثلاثاء 30 رمضان 09 ابريل 06:19 م