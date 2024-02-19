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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

موعد أذان المغرب في رمضان 2024

أذان المغرب
أذان المغرب

حددت البحوث الفلكية موعد أذان المغرب في رمضان 2024 مع اهتمام المسلمين بالبحث عنه مع امتناعهم عن تناول الطعام والشراب منذ آذان الفجر وحتى آذان المغرب والذي يصل إلى 13 ساعة في بداية شهر رمضان، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد أذان المغرب في رمضان 2024. 

كم باقي على شهر رمضان 2024؟

وفقًا للحسابات الفلكية، يتبقى 21 يومًا على شهر رمضان 2024، من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان 2024 يوم الاثنين 11 مارس 2024.

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آذان المغرب أول يوم رمضان 2024

وفق البحوث الفلكية فإن آذان المغرب أول يوم رمضان 2024 سيكون الساعة 6:01 مساءً، ويبدأ في التأخر دقيقة يوميًا حتى يكون آذان المغرب آخر رمضان الساعة 6:20 دقيقة. 

متى يؤذن المغرب في رمضان؟

الاثنين1 رمضان11 مارسأذان المغرب في رمضان06:01 م
الثلاثاء2 رمضان12 مارس أذان المغرب في رمضان06:02 م
الاربعاء3 رمضان13 مارسأذان المغرب في رمضان06:02 م
الخميس4 رمضان14 مارسأذان المغرب في رمضان06:03 م
الجمعة5 رمضان15 مارسأذان المغرب في رمضان06:04 م
السبت6 رمضان16 مارس06:04 م
الاحد7 رمضان17 مارس06:05 م
الاثنين8 رمضان18 مارس06:06 م
الثلاثاء9 رمضان19 مارس06:06 م
الاربعاء10 رمضان20 مارس06:07 م
الخميس11 رمضان21 مارس06:07 م
الجمعة12 رمضان22 مارس06:08 م
السبت13 رمضان23 مارس06:09 م
الاحد14 رمضان24 مارس06:09 م
الاثنين15 رمضان25 مارس06:10 م
الثلاثاء16 رمضان26 مارس06:10 م
الاربعاء17 رمضان27 مارس06:11 م
الخميس18 رمضان28 مارس06:12 م
الجمعة19 رمضان29 مارس  06:12 م
السبت20 رمضان30 مارس06:13 م
الاحد21 رمضان31 مارس06:13 م
الاثنين22 رمضان01 ابريل06:14 م
الثلاثاء23 رمضان02 ابريل06:15 م
الاربعاء24 رمضان03 ابريل06:15 م
الخميس25 رمضان04 ابريل06:16 م
الجمعة26 رمضان05 ابريل06:16 م
السبت27 رمضان06 ابريل06:17
الاحد28 رمضان07 ابريل06:18 م
الاثنين29 رمضان08 ابريل06:18 م
الثلاثاء30 رمضان09 ابريل06:19 م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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