الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الاتحاد الأوروبى: بوتين سيُحاسب على مقتل المعارض الروسى نافالنى

أليكسي نافالني
أليكسي نافالني

قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشئون الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الإثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "سيُحاسب" على مقتل الناشط المعارض أليكسي نافالني.

وكتب بوريل على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقًا): "سيحاسب فلاديمير بوتين ونظامه على مقتل أليكسي نافالني".

وأضاف بوريل نقلًا عن يوليا نافالنايا أرملة المعارض الروسي البارز: "كما قالت يوليا، إن بوتين ليس روسيا، وروسيا ليست بوتين".

وألقت نافالنايا خطابًا أمام وزراء خارجية التكتل في اجتماع مغلق في بروكسل اليوم الإثنين.

وقال بوريل: "سنواصل دعمنا للمجتمع المدني الروسي ووسائل الإعلام المستقلة".

الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الرئيس الروسي بوتين أليكسي نافالني

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