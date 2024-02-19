الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

روسيا تخطط لإطلاق أكثر من 40 صاروخًا إلى الفضاء فى 2024

الفضاء
الفضاء

قال المدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، يوري بوريسوف، اليوم الإثنين، إن الوكالة تخطط لإطلاق أكثر من 40 صاروخا روسيا في عام 2024.

وقال بوريسوف، في لقاء مع البوابة الإخبارية الإلكترونية "برو كوسموس"، ردا على سؤال حول عدد الخطط التي لدى الوكالة لعمليات إطلاق صواريخ إلى الفضاء، في عام 2024: "أكثر من 40".

وأشار إلى أن "الخطط تظل دائما خططًا"، حيث لم يتم تنفيذ برنامج الإطلاق بالكامل، العام الماضي، ويتم بذل الجهود لتجنب أي تأجيل لعمليات الإطلاق في عام 2024.

وأضاف "بوريسوف" أن موسكو "تجري مفاوضات مع زملائنا في وكالة (ناسا)، بأنه حتى لو افترقنا في مجال الملاحة الفضائية المأهولة، فإن التعاون فيما يتعلق بضمان سلامة الأنشطة الفضائية سيستمر".

وأجرت روسيا 19 عملية إطلاق صاروخي إلى الفضاء في عام 2023، فيما نفذت 22 عملية إطلاق في عام 2022، و25 عملية إطلاق في عام 2021، و17 فقط في عام 2020.

وقال نائب وزير الدفاع الروسي أليكسي كريفوروتشكو، في وقت سابق، إنه من المقرر إجراء 18 عملية إطلاق صاروخي إلى الفضاء في عام 2024، لتجديد مجموعة الأقمار الصناعية التابعة للقوات الفضائية، وفي العام الماضي أجرت وزارة الدفاع سبع عمليات إطلاق.

وحسب البيانات المنشورة على موقع "روسكوسموس"، فإن آخر مرة نفذت روسيا فيها أكثر من 40 عملية إطلاق كانت في عام 1994، حيث بلغ عددها 49 عملية إطلاق، في ذلك الوقت.

وكالة الفضاء الروسية روسكوسموس بوريسوف صواريخ الفضاء وزارة الدفاع

مواد متعلقة

إغلاق برج إيفل بسبب إضراب الموظفين

ليتوانيا تنتقد الموقف الألمانى بشأن مساعدات الاتحاد الأوروبى لأوكرانيا

اليابان تُطلق حملة لـ"تنظيف الفضاء"

إيران تندد بموافقة مجلس الشيوخ الأمريكى على تقديم مساعدات بقيمة 14 مليار دولار لإسرائيل

روسيا تكشف حقيقة شن القوات الأوكرانية هجوما مضادا جديدا

كندا: على الصين أن تلعب دورًا للحفاظ على أمن البحر الأحمر

القوات الأوكرانية تعلن صد 47 هجومًا للقوات الروسية على طول الجبهة

تحذير إسرائيلى من خطوة نتنياهو وبن جفير المساس بالمسجد الأقصى

الأكثر قراءة

كولر يرفض طلب كهربا الغياب عن مباراة ميدياما لحضور زفاف شقيقته (خاص)

ليبيا ترغب فى بحث فرص الاستعانة بشركات مصرية لحفر آبار البترول والغاز

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

قرار مصرى بشأن العلاقات مع إسرائيل يُهدد مستقبل السلام فى المنطقة.. ومطالب مهمة للقاهرة لمنع الكارثة

أمريكا تقترح مشروع قرار في مجلس الأمن يؤيد وقفا مؤقتا لإطلاق النار في غزة

اتصال مع مصر يشعل الخلافات في إسرائيل.. ماذا حدث بين جانتس ونتنياهو؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

محمدٌ النبى وعلىٌ الوصى

جلال حمام

مصر والبرازيل.. تشابه الظروف وتوحد الأهداف

أحمد عاطف

كيف يمكننا أن نقرأ وثائق أسرار حرب أكتوبر المُفرج عنها للمرة الأولى فى مصر؟

حسن كامل

ماذا فعل نجل وزير النقل الأسبق بالملاحة الوطنية؟

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية- البرازيلية

محمود خليل

«السردار».. صاحب الشخصية المركَّبة

وائل لطفي

تعقيدات اقتصادية!

ماجد حبته

مقر الاتحاد الإفريقى

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

قرار مصرى بشأن العلاقات مع إسرائيل يُهدد مستقبل السلام فى المنطقة.. ومطالب مهمة للقاهرة لمنع الكارثة

انكماش مضاعف في الاقتصاد الإسرائيلي بسبب حرب غزة

مرافعة مصر وجرائم الاحتلال فى الضفة.. ماذا ينتظر إسرائيل فى العدل الدولية؟