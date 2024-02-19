روسيا تخطط لإطلاق أكثر من 40 صاروخًا إلى الفضاء فى 2024

قال المدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، يوري بوريسوف، اليوم الإثنين، إن الوكالة تخطط لإطلاق أكثر من 40 صاروخا روسيا في عام 2024.

وقال بوريسوف، في لقاء مع البوابة الإخبارية الإلكترونية "برو كوسموس"، ردا على سؤال حول عدد الخطط التي لدى الوكالة لعمليات إطلاق صواريخ إلى الفضاء، في عام 2024: "أكثر من 40".

وأشار إلى أن "الخطط تظل دائما خططًا"، حيث لم يتم تنفيذ برنامج الإطلاق بالكامل، العام الماضي، ويتم بذل الجهود لتجنب أي تأجيل لعمليات الإطلاق في عام 2024.

وأضاف "بوريسوف" أن موسكو "تجري مفاوضات مع زملائنا في وكالة (ناسا)، بأنه حتى لو افترقنا في مجال الملاحة الفضائية المأهولة، فإن التعاون فيما يتعلق بضمان سلامة الأنشطة الفضائية سيستمر".

وأجرت روسيا 19 عملية إطلاق صاروخي إلى الفضاء في عام 2023، فيما نفذت 22 عملية إطلاق في عام 2022، و25 عملية إطلاق في عام 2021، و17 فقط في عام 2020.

وقال نائب وزير الدفاع الروسي أليكسي كريفوروتشكو، في وقت سابق، إنه من المقرر إجراء 18 عملية إطلاق صاروخي إلى الفضاء في عام 2024، لتجديد مجموعة الأقمار الصناعية التابعة للقوات الفضائية، وفي العام الماضي أجرت وزارة الدفاع سبع عمليات إطلاق.

وحسب البيانات المنشورة على موقع "روسكوسموس"، فإن آخر مرة نفذت روسيا فيها أكثر من 40 عملية إطلاق كانت في عام 1994، حيث بلغ عددها 49 عملية إطلاق، في ذلك الوقت.