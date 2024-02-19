الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

كندا: على الصين أن تلعب دورا للحفاظ على أمن البحر الأحمر

وزيرة الخارجية الكندية
وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي

قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، اليوم الأحد، إنه يتعين على الصين أن تلعب دورا في إبقاء البحر الأحمر آمنا لحركة التجارة لأن "السفن الصينية معرضة للخطر هي الأخرى"، وفقا لـ "روسيا اليوم".

وأوضحت في مقابلة أنها أبلغت وزير الخارجية الصيني وانج يي خلال اجتماع ثنائي أمس السبت بأن على بكين "المساعدة في التأثير على الحوثيين لإبقاء البحر الأحمر مفتوحا".

وفي تصريحات لوكالة "رويترز" خلال اليوم الأخير من مؤتمر ميونخ للأمن، قالت جولي: "هذا في مصلحة الصين كبلد مصدر".

وكان مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون قد أعلن أن مجلس الأمن الدولي لم يمنح الحق لأي دولة في استخدام القوة ضد اليمن.

وشدد أيضا على أن التصعيد المستمر و"الأعمال العسكرية لبعض الدول ضد اليمن" أدت إلى تفاقم الوضع في منطقة البحر الأحمر.

كما أكد النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي في وقت سابق أن الضربات الغربية على اليمن تنتهك القانون الدولي، ولا ينطبق الحق في الدفاع عن النفس على حماية الشحن.

وتضامنا مع قطاع غزة، تستهدف جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) سفن شحن في البحر الأحمر تملكها وتشغلها شركات إسرائيلية وتنقل بضائع من إسرائيل وإليها، وفقا لتصريحات للجماعة.

وردا على ذلك، شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل ضربات الحوثيين.

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