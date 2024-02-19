إيران تندد بموافقة مجلس الشيوخ الأمريكى على تقديم مساعدات بقيمة 14 مليار دولار لإسرائيل

ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بإقرار مجلس الشيوخ الأمريكي حزمة مساعدات بقيمة 14 مليار دولار لإسرائيل، مشيرًا إلى أن هذه الحزمة ستسمح بارتكاب المزيد من المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة.

وجاء ذلك في منشور لـ"كنعاني" على صفحته بمنصة للتواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقا، في رد على تمرير الكونجرس مشروع قانون في 13 فبراير الجاري كمساعدات أمنية لإسرائيل.

وصوت مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية 70 صوتا مقابل 29 صوتا لصالح الحزمة، وتتضمن 14 مليار دولار كمساعدات أمنية لإسرائيل، من بين أشياء أخرى.