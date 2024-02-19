القوات الأوكرانية تعلن صد 47 هجومًا للقوات الروسية على طول الجبهة

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أمس الأحد، أن القوات الأوكرانية صدت 47 هجومًا للقوات الروسية على طول الجبهة، من بينها 14 هجومًا على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو.

وأوضحت هيئة الأركان -حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- أنه خلال يوم 18 فبراير، شنت القوات الروسية 3 ضربات صاروخية و33 ضربة جوية، ونفذت 64 هجومًا باستخدام راجمات الصواريخ، على مواقع القوات الأوكرانية والمستوطنات المختلفة.

وتابعت هيئة الأركان الأوكرانية أن الهجمات الروسية أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، وتعرضت المباني بالإضافة إلى البنية التحتية الحيوية للتدمير والأضرار.

من جانبها، شنت القوات الجوية الأوكرانية غارات جوية على 4 تجمعات للقوات الروسية، علاوة على ذلك، في القطاع الشرقي، دمرت وحدات القوات الجوية الأوكرانية قاذفة مقاتلة من طراز "سو 34"، كما قصفت قوات الصواريخ الأوكرانية 3 مراكز قيادة ومستودع ذخيرة للقوات الروسية.