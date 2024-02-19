الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

تحذير إسرائيلى من خطوة نتنياهو وبن جفير المساس بالمسجد الأقصى

نتنياهو
نتنياهو

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت عن أن المؤسسات الأمنية الإسرائيلية أطلقت تحذير من خطر المساس بالمسجد الأقصى المبارك.

وذكر المسئولون أن المساس به سيوحد المسلمين ضد إسرائيل على جانبي الخط الأخضر.

يأتي ذلك فيما قال ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اتخذ قرارا متوازنا يتيح حرية العبادة في إطار تقييدات أمنية.

من جانبها، ذكرت حماس أن تبني نتنياهو مقترح وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن جفير بتقييد الصلاة في المسجد الأقصى خلال رمضان هو إمعان في الإجرام الصهيوني.

وأردفت بأن تبني نتنياهو للمقترح يعد حرب دينية تقودها مجموعة المستوطنين المتطرفين في حكومة الاحتلال.

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تحذير إسرائيلى من خطوة نتنياهو وبن جفير المساس بالمسجد الأقصى

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