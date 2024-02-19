الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

روسيا تكشف حقيقة شن القوات الأوكرانية هجوما مضادا جديدا

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية

قال الكولونيل جنرال سيرجي رودسكوي، رئيس مديرية العمليات الرئيسية لهيئة الأركان العامة الروسية والنائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة الروسية، إن محاولة أخرى لشن هجوم مضاد من قبل القوات المسلحة الأوكرانية بمساعدة الدول الغربية ليست مستبعدة.

وأضاف رودسكوي في بيان له، أن القوات المسلحة الأوكرانية لا تزال تحتفظ بقدرتها القتالية للقيام بعمليات نشطة.

وأشار إلى أنه في المستقبل، بشرط وجود مساعدة عسكرية واسعة النطاق من الغرب، لا يمكن استبعاد محاولة أخرى لشن هجوم مضاد.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية سيطرت بشكل كامل على مدينة أفدييفكا الأوكرانية.

وقال مسؤولون، في بيان، إن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أبلغ الكرملين، أن القوات تعمل الآن على تطهير آخر جيوب المقاومة في مصنع أفدييفكا للكوكا والكيماويات.

الأكثر قراءة

عاجل.. شركة أمبرى البريطانية: سفينة شحن مسجلة فى بريطانيا تبلغ عن تعرضها لهجوم فى مضيق باب المندب

عاجل.. القاهرة الإخبارية: أضرار فى سفينة نتيجة انفجار قرب ميناء المخا غرب اليمن

عاجل.. تفاصيل السفينة المستهدفة فى البحر الأحمر: قادمة من الإمارات ومقرها لبنان

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

تحذير إسرائيلى من خطوة نتنياهو وبن جفير المساس بالمسجد الأقصى

الديوان الملكى الأردنى: وفاة والد الأميرة رجوة آل سيف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«السردار».. صاحب الشخصية المركَّبة

وائل لطفي

تعقيدات اقتصادية!

ماجد حبته

مقر الاتحاد الإفريقى

لواء.حمدى البطران

السلام الأمريكى

سيد الابنودى

كيف أضاءت «لمبة الجاز والرتينة» عقول علماء ومبدعى مصر؟

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

أحمد الصغير

مصر القادرة..وخط النهاية!

د.أحمد الخميسى

لغة الحوار فى يوم القصة القصيرة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

آخرها الهستدروت.. اتساع دائرة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو

نتنياهو يدرس إصدار قرار يعارض الاعتراف الأحادى بالدولة الفلسطينية

حكومة نتنياهو تنفى الاتفاق مع أمريكا على الاعتراف بدولة فلسطين