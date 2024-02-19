الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

تقارير أمريكية: إسرائيل تراوغ العالم بشأن إقامة دولة فلسطينية

نتنياهو
نتنياهو

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عن كواليس اجتماع حكومة الاحتلال الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو أمس الأحد، والتي أسفرت عن عدة قرارات منها إبداء الاستعداد للدخول في مفاوضات مباشرة مع الفلسطينيين للمرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمان بشأن إقامة دولة فلسطينية مع رفض أي خطة من قبل الحلفاء للاعتراف بالدولة الفلسطينية دون مشاركة إسرائيلية في المحادثات، ما يعني أن المفاوضات المباشرة هي شرط إسرائيل الجديد الذي تراوغ به العالم لإقامة الدولة الفلسطينية.

شروط إسرائيل بشأن إقامة دولة فلسطينية

وتابعت الصحيفة أن التصويت الذي طالب به نتنياهو جاء بعد أن قالت المملكة المتحدة وفرنسا إنهما منفتحتان على الاعتراف بالدولة الفلسطينية وسط ضغوط متزايدة على إسرائيل لخلق مسار قابل للتطبيق نحو حل الدولتين، فالاعتراف بالدولة الفلسطينية دون موافقة إسرائيلية من شأنه أن يمثل تحولا عن السياسة الأمريكية والأوروبية القائمة منذ فترة طويلة، والتي سعت إلى حل تفاوضي بين الجانبين من شأنه أن يؤدي إلى دولتين معترف بهما دوليا تعيشان جنبا إلى جنب.

وجاء في القرار الذي صوت عليه مجلس الوزراء أن إسرائيل ترفض رفضا قاطعا الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين، وأضاف أن مثل هذا الترتيب لن يتم إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، دون شروط مسبقة.

وأضافت الصحيفة أن إسرائيل لم تعقد مفاوضات مباشرة مع الفلسطينيين منذ عام 2014، ولطالما قال نتنياهو إن السلطة الفلسطينية ستحتاج إلى الاعتراف بإسرائيل كوطن للشعب اليهودي قبل الدخول في محادثات مباشرة حول حل مستقبلي للصراع بين الجانبين.

ويأتي التصويت في الوقت الذي تزيد فيه الولايات المتحدة وأوروبا الضغط على نتنياهو للموافقة على مسار لإنشاء دولة فلسطينية يمكن أن تسيطر على قطاع غزة بعد الحرب، وقال نتنياهو إن إنشاء دولة فلسطينية بعد السابع من أكتوبر سيكافئ حماس على هجومها.

txt

عاجل.. إقامة دولة فلسطينية.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية الأمريكى ورئيس الاحتلال فى ميونخ

وأوضحت الصحيفة أن الضغوط التي يمارسها المجتمع الدولي من أجل حل الدولتين كجزء من أي حل للحرب تتزايد، وتقول دول الخليج التي يمكن أن يُطلب منها المشاركة في إعادة إعمار غزة، إنها لن تدفع تكاليف إعادة البناء دون احتمال قيام دولة فلسطينية.

واقترحت الولايات المتحدة أن حل الحرب يمكن أن يشمل أيضًا تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية مثل المملكة العربية السعودية، وفي السنوات التي سبقت الحرب، وقعت إسرائيل اتفاقيات مع بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة لتطبيع العلاقات.

واقترح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه يمكن قبول إسرائيل على نطاق أوسع في المنطقة كجزء من خطة السلام.

وقالت سينزيا بيانكو، الباحثة التي تركز على منطقة الخليج في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إن تعليقات بلينكن يمكن أن تهدف إلى حث القادة الإسرائيليين على أن يكونوا أكثر احتراما والتعاون مع الولايات المتحدة في إيجاد حل للصراع.

وأضافت أنه يمكن تشجيع دول مثل تونس وعمان، بالإضافة إلى السعودية، على تطبيع العلاقات مع إسرائيل مقابل إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دولة فلسطينية إقامة دولة فلسطينية الدولة الفلسطينية إسرائيل شروط إسرائيل بشأن إقامة دولة فلسطينية

مواد متعلقة

استعدادات مكثفة.. خطة الاحتلال الإسرائيلي لاستمرار حرب غزة في شهر رمضان

مرافعة مصر وجرائم الاحتلال فى الضفة.. ماذا ينتظر إسرائيل فى العدل الدولية؟

مخططات شيطانية.. ثلاثى الشر الإسرائيلى فى حكومة نتنياهو يصدم العالم

اتصال مع مصر يشعل الخلافات في إسرائيل.. ماذا حدث بين جانتس ونتنياهو؟

عاجل.. خلال 24 ساعة فقط.. كيف حركت مصر العالم لإغاثة غزة إنسانيًا؟

ازدواجية ونفاق.. أمريكا تستعد لإرسال أكبر شحنة أسلحة لإسرائيل منذ اندلاع الحرب

الفلسطينيون يستعدون لغزو رفح بريًا.. ماذا يحدث فى المنطقة الحدودية بقطاع غزة؟

أكبر انتصار لبوتين.. روسيا تقترب من هدفها الاستراتيجي في معركة أوكرانيا

الأكثر قراءة

قرار مصرى بشأن العلاقات مع إسرائيل يُهدد مستقبل السلام فى المنطقة.. ومطالب مهمة للقاهرة لمنع الكارثة

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

اتصال مع مصر يشعل الخلافات في إسرائيل.. ماذا حدث بين جانتس ونتنياهو؟

لتلبية احتياجات المواطنين.. إعادة توزيع منافذ أهلًا رمضان المتحركة جغرافيًا بنطاق كل محافظة

مرافعة مصر وجرائم الاحتلال فى الضفة.. ماذا ينتظر إسرائيل فى العدل الدولية؟

خروج 46 طالبًا من مصابي "حادث السيرك" من المستشفى بالوادي الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف

كيف يمكننا أن نقرأ وثائق أسرار حرب أكتوبر المُفرج عنها للمرة الأولى في مصر؟

حسن كامل

ماذا فعل نجل وزير النقل الأسبق بالملاحة الوطنية؟

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية- البرازيلية

محمود خليل

«السردار».. صاحب الشخصية المركَّبة

وائل لطفي

تعقيدات اقتصادية!

ماجد حبته

مقر الاتحاد الإفريقى

لواء.حمدى البطران

السلام الأمريكى

سيد الابنودى

كيف أضاءت «لمبة الجاز والرتينة» عقول علماء ومبدعى مصر؟

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

قرار مصرى بشأن العلاقات مع إسرائيل يُهدد مستقبل السلام فى المنطقة.. ومطالب مهمة للقاهرة لمنع الكارثة

انكماش مضاعف في الاقتصاد الإسرائيلي بسبب حرب غزة

مرافعة مصر وجرائم الاحتلال فى الضفة.. ماذا ينتظر إسرائيل فى العدل الدولية؟